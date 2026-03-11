Innlent

Staðan ekki breyst í sam­ræmi við lýsingar ráð­herra

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir engar skyndilausnir á vanda Landspítalans.
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir engar skyndilausnir á vanda Landspítalans. vísir/samsett

Heilbrigðisráðherra segir búið að grípa inn í vanda Landspítalans með öllum tiltækum ráðum og færa fimmtíu sjúklinga líkt og um hafi verið beðið. Samkvæmt gögnum frá Landspítala hefur staðan hins vegar lítið breyst frá því að starfsfólk sendi frá sér neyðarkall.

Þann 11. febrúar efndu stéttarfélög starfsmanna bráðamóttöku Landspítala til neyðarfundar þar sem kallað var eftir aðgerðum í ljósi þess að fjöldi sjúklinga væri langt umfram þolmörk. Alma Möller heilbrigðisráðherra, segir að unnið hafi verið stöðugt í málinu síðan.

„Það er búið að grípa inn í með öllum tiltækum ráðum og það er þegar búið að færa fimmtíu sjúklinga annað eins og um var beðið en það hefur ekki dugað til,“ segir Alma.

Fjöldi þeirra sem eru inniliggjandi á Landspítala með svokallað gilt færni- og heilsumat og bíða þess þar með að komast í önnur úrræði er breytilegur á milli daga. Mismargir leita á spítalann á hverjum degi og misjafnt er hversu marga er unnt að útskrifa. 

Vandi bráðamóttökunnar hefur falist í því að ekki er hægt að koma stórum hópi fólks þaðan og á aðrar þéttsetnar deildir spítalans. Ekki eru laus hjúkrunarrými fyrir þá sem eru með gilt færni- og heilsumat og þurfa ekki að vera á spítalanum.

Fjölgar á ný

Hinn 11. febrúar þegar starfsmenn boðuðu til fundarins og kölluðu eftir aðgerðum voru 127 í þeim hópi. Talan lækkaði eftir fundinn og tveimur dögum síðan stóð fjöldinn í 118. Talan hefur hins vegar aftur verið á uppleið og í gær biðu 119 með gilt færni- og heilsumat útskriftar, eða fleiri en rétt eftir fundinn. 

Þegar litið er til fjölda útskrifaðra á tímabilinu án þess að horfa til þess sem bæst hefur við er hins vegar hægt að telja upp í fimmtíu, eða fjöldans sem ráðherra vísar til.

Samkvæmt Landspítala hefur staðan því lítið breyst. Í morgun voru yfir fjörutíu á bráðamóttöku sem biðu þess að komast á aðrar deildir. Til að losa um alvarlega stöðu á bráðamóttökunni þyrfti fjöldi þeirra sem eru inniliggjandi á spítalanum með gilt færni- og heilsumat að vera í kringum fjörutíu til fimmtíu.

Ráðherra á þó von á því að ástandið batni að einhverju leyti á næstu tveimur vikum.

„Það opna ellefu rými á hjúkrunarheimili á Sléttuvegi sem hefur verið lokað eftir bruna sem þar varð og það verður byrjað að taka inn í biðrýmin í Urðarhvarfi. Ég hef alltaf sagt að þegar vandinn er jafn langstæður og mikill og raun ber vitni eru engar skyndilausnir. En það er margt búið að gera og það eru stór atriði fram undan,“ segir Alma.

Landspítalinn Heilbrigðismál Ástand á bráðamóttöku Landspítalans

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið