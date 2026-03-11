Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Sunna Sæmundsdóttir skrifar 11. mars 2026 11:50 Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir engar skyndilausnir á vanda Landspítalans. vísir/samsett Heilbrigðisráðherra segir búið að grípa inn í vanda Landspítalans með öllum tiltækum ráðum og færa fimmtíu sjúklinga líkt og um hafi verið beðið. Samkvæmt gögnum frá Landspítala hefur staðan hins vegar lítið breyst frá því að starfsfólk sendi frá sér neyðarkall. Þann 11. febrúar efndu stéttarfélög starfsmanna bráðamóttöku Landspítala til neyðarfundar þar sem kallað var eftir aðgerðum í ljósi þess að fjöldi sjúklinga væri langt umfram þolmörk. Alma Möller heilbrigðisráðherra, segir að unnið hafi verið stöðugt í málinu síðan. „Það er búið að grípa inn í með öllum tiltækum ráðum og það er þegar búið að færa fimmtíu sjúklinga annað eins og um var beðið en það hefur ekki dugað til,“ segir Alma. Fjöldi þeirra sem eru inniliggjandi á Landspítala með svokallað gilt færni- og heilsumat og bíða þess þar með að komast í önnur úrræði er breytilegur á milli daga. Mismargir leita á spítalann á hverjum degi og misjafnt er hversu marga er unnt að útskrifa. Vandi bráðamóttökunnar hefur falist í því að ekki er hægt að koma stórum hópi fólks þaðan og á aðrar þéttsetnar deildir spítalans. Ekki eru laus hjúkrunarrými fyrir þá sem eru með gilt færni- og heilsumat og þurfa ekki að vera á spítalanum. Fjölgar á ný Hinn 11. febrúar þegar starfsmenn boðuðu til fundarins og kölluðu eftir aðgerðum voru 127 í þeim hópi. Talan lækkaði eftir fundinn og tveimur dögum síðan stóð fjöldinn í 118. Talan hefur hins vegar aftur verið á uppleið og í gær biðu 119 með gilt færni- og heilsumat útskriftar, eða fleiri en rétt eftir fundinn. Þegar litið er til fjölda útskrifaðra á tímabilinu án þess að horfa til þess sem bæst hefur við er hins vegar hægt að telja upp í fimmtíu, eða fjöldans sem ráðherra vísar til. Samkvæmt Landspítala hefur staðan því lítið breyst. Í morgun voru yfir fjörutíu á bráðamóttöku sem biðu þess að komast á aðrar deildir. Til að losa um alvarlega stöðu á bráðamóttökunni þyrfti fjöldi þeirra sem eru inniliggjandi á spítalanum með gilt færni- og heilsumat að vera í kringum fjörutíu til fimmtíu. Ráðherra á þó von á því að ástandið batni að einhverju leyti á næstu tveimur vikum. „Það opna ellefu rými á hjúkrunarheimili á Sléttuvegi sem hefur verið lokað eftir bruna sem þar varð og það verður byrjað að taka inn í biðrýmin í Urðarhvarfi. Ég hef alltaf sagt að þegar vandinn er jafn langstæður og mikill og raun ber vitni eru engar skyndilausnir. En það er margt búið að gera og það eru stór atriði fram undan,“ segir Alma. Landspítalinn Heilbrigðismál Ástand á bráðamóttöku Landspítalans Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Fleiri fréttir Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Sjá meira