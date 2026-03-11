Innlent

Kjartan Kjartansson skrifar
Eftir að ljóst varð að staða Ársæls Guðmundssonar hjá Borgarholtsskóla yrði auglýst greindi hann frá samskiptum sínum við Ingu Sæland vegna skópars sem barnabarn hennar glataði á göngum skólans. Hann telur að hann hafi ekki verið skipaður áfram vegna óvilar Ingu í hans garð.
Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði beiðni fráfarandi skólastjóra Borgarholtsskóla um að leiða forsætis- og menntamálaráðherra til vitnis í dag. Lögmaður hans segir að úrskurðurinn verði kærður til Landsréttar.

Ársæll Guðmundsson lét lögmann sinn leggja fram svonefnda vitnaleiðslubeiðni til þess að knýja fram vitnisburð ráðherranna eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað að auglýsa stöðu sem Ársæll hefur gegnt sem skólameistari Borgarholtsskóla í fyrra. 

Auk Kristrúnar Frostadóttur og Ingu Sælandi vildi Ársæll að aðstoðarmenn Kristrúnar og Guðmundar Inga yrðu leiddir fyrir dóm til að bera vitni. Beiðnir af þessu tagi eru til þess að hægt sé að meta hvort dómsmál skuli höfðað í kjölfarið.

Arnar Þór Stefánsson, lögmaður Ársæls, staðfestir að héraðsdómur hafi hafnað beiðninni  í heild sinni með úrskurði í dag. Hann hafði þegar rætt við Ársæl þegar blaðamaður náði tali af honum og sagði að úrskurðurinn yrði „hundrað prósent“ kærður til Landsréttar.

Fráfarandi skólameistarinn hefur haldið því fram að Inga Sæland hafi beitt sér fyrir því að skipunartími hans sem skólameistari yrði ekki endurnýjaður. Hann hefur annars vegar rakið það til uppákomu þar sem Inga hringdi í hann til að skammast yfir skóm sem barnabarn hennar og nemandi við skólann týnt annars vegar og gagnrýni hans á áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á framhaldsskólastiginu hins vegar.

Inga er nú menntamálaráðherra eftir að Guðmundur Ingi steig til hliðar vegna veikinda í fyrra.

Arnar Þór segist enn ekki hafa séð rökstuðning héraðsdóms fyrir því að hafna beiðninni um að kalla ráðherranna og aðstoðarmenn þeirra til vitnis.

