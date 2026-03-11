Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Kjartan Kjartansson skrifar 11. mars 2026 14:18 Eftir að ljóst varð að staða Ársæls Guðmundssonar hjá Borgarholtsskóla yrði auglýst greindi hann frá samskiptum sínum við Ingu Sæland vegna skópars sem barnabarn hennar glataði á göngum skólans. Hann telur að hann hafi ekki verið skipaður áfram vegna óvilar Ingu í hans garð. Vísir Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði beiðni fráfarandi skólastjóra Borgarholtsskóla um að leiða forsætis- og menntamálaráðherra til vitnis í dag. Lögmaður hans segir að úrskurðurinn verði kærður til Landsréttar. Ársæll Guðmundsson lét lögmann sinn leggja fram svonefnda vitnaleiðslubeiðni til þess að knýja fram vitnisburð ráðherranna eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað að auglýsa stöðu sem Ársæll hefur gegnt sem skólameistari Borgarholtsskóla í fyrra. Auk Kristrúnar Frostadóttur og Ingu Sælandi vildi Ársæll að aðstoðarmenn Kristrúnar og Guðmundar Inga yrðu leiddir fyrir dóm til að bera vitni. Beiðnir af þessu tagi eru til þess að hægt sé að meta hvort dómsmál skuli höfðað í kjölfarið. Arnar Þór Stefánsson, lögmaður Ársæls, staðfestir að héraðsdómur hafi hafnað beiðninni í heild sinni með úrskurði í dag. Hann hafði þegar rætt við Ársæl þegar blaðamaður náði tali af honum og sagði að úrskurðurinn yrði „hundrað prósent“ kærður til Landsréttar. Fráfarandi skólameistarinn hefur haldið því fram að Inga Sæland hafi beitt sér fyrir því að skipunartími hans sem skólameistari yrði ekki endurnýjaður. Hann hefur annars vegar rakið það til uppákomu þar sem Inga hringdi í hann til að skammast yfir skóm sem barnabarn hennar og nemandi við skólann týnt annars vegar og gagnrýni hans á áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á framhaldsskólastiginu hins vegar. Inga er nú menntamálaráðherra eftir að Guðmundur Ingi steig til hliðar vegna veikinda í fyrra. Arnar Þór segist enn ekki hafa séð rökstuðning héraðsdóms fyrir því að hafna beiðninni um að kalla ráðherranna og aðstoðarmenn þeirra til vitnis. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skóla- og menntamál Dómsmál Mál skólameistara Borgarholtsskóla Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Fleiri fréttir Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Sjá meira