Austan hvassviðri eða stormur var enn syðst á landinu í nótt, en þar er nú farið að lægja. Annars staðar var mun hægari vindur.
Á vef Veðurstofunnar segir að mjög víðáttumikið lægðasvæði suður- og suðvestur í hafi muni áfram beina fremur mildri austanátt í dag til landsins , með rigningu eða slyddu öðru hverju sunnan- og austanlands.
Hiti verður víða núll til sjö stig yfir daginn í dag.
„Á morgun er spáð norðaustan og austan golu eða kalda. Skúrir eða él austantil, en víða bjart vestanlands. Heldur kólnandi.
Það er ekki búist við miklum breytingum á laugardag. Skýjað veður og él á stöku stað, en lengst af léttskýjað suðvestantil á landinu. Víða vægt frost,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðaustan og austan 3-10 m/s. Skúrir eða él suðaustan- og austanlands fram eftir degi, annars úrkomulítið. Hiti kringum frostmark.
Á laugardag: Gengur í austan 8-15 við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og stöku skúrir eða él, en lengst af bjart um landið suðvestanvert. Kólnar heldur.
Á sunnudag: Austan og suðaustan 5-13 og rigning eða slydda með köflum, hiti 0 til 6 stig. Þurrt norðanlands og frost víða 0 til 5 stig þar.
Á mánudag og þriðjudag: Austlæg átt og dálitlar skúrir eða él, en lengst af þurrt norðan- og vestanlands. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á miðvikudag: Austanátt og bjart veður, en skýjað og stöku él austantil. Heldur kaldara.