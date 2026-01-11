Útlit fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í kvöld Lovísa Arnardóttir skrifar 11. janúar 2026 07:43 Útlit er fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í dag. Vísir/Egill Nú í morgunsárið er vaxandi lægð á milli Íslands og Skotlands samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings. Þessi lægð beinir til okkar norðaustlægri átt og verður þannig víða fimm til þrettán metrar á sekúndu en sums staðar allhvasst við suðausturströndina. Él norðan- og austanlands, en léttskýjað um landið suðvestanvert. Frost verður líklega á bilinu nú ill til 10 stig. Í dag dýpkar lægðin og hreyfist til norðausturs. Síðdegis fer því að bæta í vind auk þess sem snjókomubakki gengur inn yfir austasta hluta landsins; útlit fyrir hríðarveður á þeim slóðum í kvöld með tilheyrandi líkum á samgöngutruflunum. Á morgun, mánudag, verður lægðin fyrir austan land og beinir þá til okkar ákveðinni norðanátt, víða 10-18 m/s en hvassviðri eða stormur á Suðausturlandi og Austfjörðum. Él víða um land, en lengst af þurrt sunnan heiða. Áfram svalt. Á þriðjudag er svo útlit fyrir minnkandi norðan- og norðvestanátt með köldu og úrkomulitlu veðri. Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð vega á vef Vegagerðarinnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Norðan 10-18 m/s, en 18-23 á Suðausturlandi og Austfjörðum. Víða él, en úrkomulítið sunnanlands. Frost 0 til 6 stig. Á þriðjudag: Norðvestan 10-18 austanlands, annars hægari vindur. Bjart með köflum og sums staðar dálítil él. Herðir á frosti. Á miðvikudag: Norðaustan og austan 8-15 og skýjað með köflum, en hægari og dálítil él á Norðurlandi. Kalt í veðri, en hlýnar sunnantil um kvöldið með snjókomu eða slyddu. Á fimmtudag: Austlæg eða breytileg átt og slydda eða snjókoma með köflum. Hiti um eða undir frostmarki. Á föstudag: Norðaustlæg eða breytileg átt og dálítil él, en þurrt að mestu sunnanlands. Heldur kólnandi. Á laugardag: Austlæg átt og él á víð og dreif. Veður Færð á vegum Mest lesið Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Innlent Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Erlent „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Innlent Stofna ný samtök gegn ESB aðild Innlent Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Innlent Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Erlent Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Innlent Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Fleiri fréttir Útlit fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í kvöld Frost og hægur vindur Norðaustlæg átt og allvíða él Veginum lokað við Skaftafell og fólk leitar í fjöldahjálparstöð Vara við eldingum á Suðausturlandi Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Áfram kalt á landinu Óvenjulega hlýr desember Áfram kalt og lægðir sækja að landinu Hægir vindar og snjókoma norðan- og austantil Þykknar upp og snjóar Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Rólegt veður en kalt næstu daga Kólnar verulega á fyrstu dögum ársins Gular viðvaranir taka gildi Hvessir þegar líður á daginn Spáin fyrir gamlárskvöld að teiknast upp Frystir norðaustantil í kvöld Væta vestantil eftir hádegi Kuldaskil á leið yfir landið Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Sjá meira