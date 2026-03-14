Hvessir á mestöllu landinu í kvöld Freyja Þórisdóttir skrifar 14. mars 2026 07:29 Næsta lægð er væntanleg seint í dag samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings. Anton Brink Minnkandi norðvestan- og vestanátt í dag. Snjókoma eða slydda með köflum norðanlands, en styttir upp að mestu þar síðdegis. Næsta lægð er væntanleg inn á Grænlandshaf seint í dag og áhrifa hennar fer að gæta í kvöld og nótt með vaxandi vindi með úrkomu. Á vef Veðurstofunnar segir að hvessa eigi allvíða í kvöld og nótt og spáir þar einnig úrkomu. Hviður ná upp í allt að 10-18 m/s á morgun norðaustur af landinu, en 15-23 norðvestantil á landinu. Yfirleitt þurrt í öðrum landshlutum. Hiti um eða yfir frostmarki. Slydda eða snjókoma með köflum, en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Dregur svo úr vindi annað kvöld samkvæmt spám. Í athugasemd veðurfræðings eru ferðalangar hvattir til að kanna ástand vega hjá Vegagerðinni áður en lagt er af stað. Útlit fyrir hríðarveður norðvestantil á morgun, sunnudaginn 15. mars, og einnig erfið akstursskilyrði við suðurströndina. Veðurhorfur á landinu næstu daga Spákort fyrir miðnætti aðfaranótt 15. mars 2026.Veðurstofan Á sunnudag:Norðaustan 10-18 m/s, en 18-23 á Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Slydda eða snjókoma með köflum, en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Hiti um eða yfir frostmarki. Dregur úr vindi um kvöldið.Á mánudag:Norðaustan 8-15 og él norðan- og austantil, annars þurrt að mestu. Hiti breytist lítið. Hvessir um kvöldið með rigningu eða slyddu sunnanlands.Á þriðjudag:Austlæg átt 5-13 og víða skúrir eða él, en hvöss norðaustanátt og snjókoma á Vestfjörðum. Hiti um eða yfir frostmarki.Á miðvikudag:Norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en él á norðanverðu landinu fram eftir degi. Heldur kólnandi.Á fimmtudag:Hlý sunnanátt með rigningu og súld, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi.