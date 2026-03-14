Veður

Hvessir á mest­öllu landinu í kvöld

Freyja Þórisdóttir skrifar
Næsta lægð er væntanleg seint í dag samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings. Anton Brink

Minnkandi norðvestan- og vestanátt í dag. Snjókoma eða slydda með köflum norðanlands, en styttir upp að mestu þar síðdegis. Næsta lægð er væntanleg inn á Grænlandshaf seint í dag og áhrifa hennar fer að gæta í kvöld og nótt með vaxandi vindi með úrkomu.

Á vef Veðurstofunnar segir að hvessa eigi allvíða í kvöld og nótt og spáir þar einnig úrkomu. Hviður ná upp í allt að 10-18 m/s á morgun norðaustur af landinu, en 15-23 norðvestantil á landinu. Yfirleitt þurrt í öðrum landshlutum. Hiti um eða yfir frostmarki.

Slydda eða snjókoma með köflum, en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Dregur svo úr vindi annað kvöld samkvæmt spám.

Í athugasemd veðurfræðings eru ferðalangar hvattir til að kanna ástand vega hjá Vegagerðinni áður en lagt er af stað. Útlit fyrir hríðarveður norðvestantil á morgun, sunnudaginn 15. mars, og einnig erfið akstursskilyrði við suðurströndina.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Spákort fyrir  miðnætti aðfaranótt 15. mars 2026.Veðurstofan

Á sunnudag:

Norðaustan 10-18 m/s, en 18-23 á Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Slydda eða snjókoma með köflum, en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Hiti um eða yfir frostmarki. Dregur úr vindi um kvöldið.

Á mánudag:

Norðaustan 8-15 og él norðan- og austantil, annars þurrt að mestu. Hiti breytist lítið. Hvessir um kvöldið með rigningu eða slyddu sunnanlands.

Á þriðjudag:

Austlæg átt 5-13 og víða skúrir eða él, en hvöss norðaustanátt og snjókoma á Vestfjörðum. Hiti um eða yfir frostmarki.

Á miðvikudag:

Norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en él á norðanverðu landinu fram eftir degi. Heldur kólnandi.

Á fimmtudag:

Hlý sunnanátt með rigningu og súld, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið