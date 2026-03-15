„Blint í stórhríð á Vestfjörðum" Freyja Þórisdóttir skrifar 15. mars 2026 07:37 Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð hefur verið lokað en fleiri vegir eru ófærir. Vísir/Vilhelm Enn eru við gildi gular viðvaranir á Vestfjörðum en einnig óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi. Snjóflóðahætta verður á vegum á Vestfjörðum og hefur Vegagerðin lýst yfir hættustigi á Súðavíkurhlíð og Flateyrarvegi frá miðnætti og verður vegunum þá lokað. Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofunnar en þar spáir slyddu eða snjókomu með köflum um mestallt land en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Hiti um eða rétt yfir frostmarki. Austan 15-23 m/s og slydda eða snjókoma sunnantil og einnig norðvestanlands. Norðaustan 15-23 m/s í dag, en talsvert hægari á Norðaustur- og Austurlandi. Á að draga úr vindi í kvöld, sunnudaginn 15. mars. Gulu viðvaranirnar eru í gildi til klukkan tíu í kvöld vegna norðaustanhríðar og gilda sem fyrr segir á Vestfjörðum en einnig á Breiðafirði, Ströndum og Norðurlandi vestra. Varað er við truflunum á samgöngum á svæðinu og á vefnum spáir slæmu skyggni og versnandi færð. Á vef Vegagerðarinnar segir: „Erfið akstursskilyrði og blint í stórhríð á Vestfjörðum, þá sérstaklega á fjallvegum eins og t.d. Steingrímsfjarðarheiði og Klettshálsi. Útlit fyrir áframhaldandi hríð á þeim slóðum á mánudag." Sömuleiðis segir í hugleiðingum veðurfræðings: „Gular viðvaranir eru í gildi og er fólk hvatt að fylgjast með fréttum af færð og veðri áður ef farið er milli landshluta, einkum þó norðvestantil á landinu." en hægt er að fylgjast með þróun færðar á vef Vegagerðarinnar. Veðurstofan spáir slyddu eða snjókomu í dag um mestallt land.Veðurstofan Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Norðaustan 8-15 og él norðan- og austantil, annars þurrt að mestu. Hvessir við suðurströndina um kvöldið, hiti kringum frostmark.Á þriðjudag:Norðaustan 10-18, en talsvert hægari norðaustan- og austanlands. Snjókoma eða él á norðanverðu landinu, úrkomulítið suðaustantil en þurrt suðvestanlands. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag:Vestlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en dálítil él norðaustanlands fram eftir degi. Heldur kólnandi.Á fimmtudag:Hlý sunnanátt og rigning eða súld, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi. Suðvestlægari og kólnar með éljum vestast seint um kvöldið.Á föstudag og laugardag:Suðvestanátt og él, en bjartviðri að mestu austanlands. Frost um mest allt land.