„Blint í stór­hríð á Vest­fjörðum“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð hefur verið lokað en fleiri vegir eru ófærir.
Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð hefur verið lokað en fleiri vegir eru ófærir.

Enn eru við gildi gular viðvaranir á Vestfjörðum en einnig óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi. Snjóflóðahætta verður á vegum á Vestfjörðum og hefur Vegagerðin lýst yfir hættustigi á Súðavíkurhlíð og Flateyrarvegi frá miðnætti og verður vegunum þá lokað.

Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofunnar en þar spáir slyddu eða snjókomu með köflum um mestallt land en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Hiti um eða rétt yfir frostmarki.

Austan 15-23 m/s og slydda eða snjókoma sunnantil og einnig norðvestanlands. Norðaustan 15-23 m/s í dag, en talsvert hægari á Norðaustur- og Austurlandi. Á að draga úr vindi í kvöld, sunnudaginn 15. mars.

Gulu viðvaranirnar eru í gildi til klukkan tíu í kvöld vegna norðaustanhríðar og gilda sem fyrr segir á Vestfjörðum en einnig á Breiðafirði, Ströndum og Norðurlandi vestra. Varað er við truflunum á samgöngum á svæðinu og á vefnum spáir slæmu skyggni og versnandi færð.

Á vef Vegagerðarinnar segir: „Erfið akstursskilyrði og blint í stórhríð á Vestfjörðum, þá sérstaklega á fjallvegum eins og t.d. Steingrímsfjarðarheiði og Klettshálsi. Útlit fyrir áframhaldandi hríð á þeim slóðum á mánudag.“

Sömuleiðis segir í hugleiðingum veðurfræðings: „Gular viðvaranir eru í gildi og er fólk hvatt að fylgjast með fréttum af færð og veðri áður ef farið er milli landshluta, einkum þó norðvestantil á landinu.“ en hægt er að fylgjast með þróun færðar á vef Vegagerðarinnar.

Veðurstofan spáir slyddu eða snjókomu í dag um mestallt land.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Norðaustan 8-15 og él norðan- og austantil, annars þurrt að mestu. Hvessir við suðurströndina um kvöldið, hiti kringum frostmark.

Á þriðjudag:

Norðaustan 10-18, en talsvert hægari norðaustan- og austanlands. Snjókoma eða él á norðanverðu landinu, úrkomulítið suðaustantil en þurrt suðvestanlands. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag:

Vestlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en dálítil él norðaustanlands fram eftir degi. Heldur kólnandi.

Á fimmtudag:

Hlý sunnanátt og rigning eða súld, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi. Suðvestlægari og kólnar með éljum vestast seint um kvöldið.

Á föstudag og laugardag:

Suðvestanátt og él, en bjartviðri að mestu austanlands. Frost um mest allt land.

