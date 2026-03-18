Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), hefur sendi frá sér í dag rökstutt álit þar sem Íslandi er gert að breyta miðlægri stafrænni upplýsinga- og þjónustumiðstöð sinni. Vefsíðan sem er sögð vera þjónustumiðstöð fyrir landið, island.is, uppfyllir ekki EES-reglur.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Stafrænum upplýsinga- og þjónustumiðstöðvum er ætlað að gera einstaklingum og þjónustuveitendum mögulegt að veita þjónustu í öðrum EES-ríkjum.
Þá er tilgangur þeirra einnig að gera þjónustuveitendum kleift að ljúka allri opinberri skráningu og viðurkenningu á starfsréttindum með rafrænum hætti á einni vefsíðu. Að mati ESA, sem lesa má í heild sinni hér, hefur ekki tekist nógu vel til að koma slíkri þjónustumiðstöð á fót hér á landi.
Meðal þess sem er sett út á island.is, en hann er sagður vera þjónustumiðstöð Íslands samkvæmt tilkynningunni, er að „þar sé ekki að finna nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjónustuaðila frá öðrum EES-ríkjum.“
Málið var opnað að frumkvæði ESA árið 2020 en formlegt áminningarbréf var sent Íslandi í mars 2023. Þar segir:
„Með því að hafa ekki komið á fót vefsíðu sem þjónaði sem miðlæg stafræn upplýsinga- og þjónustumiðstöð hefði Ísland ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt EES-samningnum.“
Þrátt fyrir að álitið setji að mestu út á íslensku þjónustumiðstöðina er einnig tekið þar fram að „íslenska ríkið hafi náð ákveðnum framförum við að koma íslensku þjónustumiðstöðinni á laggirnar.“
Það vanti hins vegar enn mikilvægar upplýsingar á vefinn og að uppbygging island.is sé með þeim hætti að erlendum þjónustuveitendum sé ekki ljóst að vefurinn sé íslenska þjónustumiðstöðin. Þetta segir einnig í tilkynningunni.
Álitið er annað skrefið í formlegu brotaferli ESA. Nú hafa íslensk stjórnvöld tvo mánuði til að „koma sínum sjónarmiðum á framfæri,“ segir í tilkynningunni en að því loknu getur ESA ákveðið hvort vísa eigi málinu til EFTA-dómstólsins.