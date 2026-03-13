Lægðasvæði norðaustur af landinu beinir stífri norðvestlægri átt yfir landið með snjókomu á norðanverðu landinu og víða skafrenningi á fjallvegum. Sunnanlands verður úrkomulítið þó að reikna megi með dálitlum éljum suðvestanlands.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði hvassast suðaustantil í dag, en suðvestanlands muni lægja smám saman.
Gulu viðvaranirnar sem voru í gildi í nótt á norðvestanverðu landinu eru nú allar fallnar úr gildi.
„Lægðardrag kemur nær landi úr norðri í kvöld og þá hvessir heldur og vindátt verður vestlægari á Norður- og Austurlandi en jafnframt dregur úr úrkomu. Dálítill úrkomubakki kemur inn á Norðurland í fyrramálið með snjókomu eða slyddu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Vegum var víða lokað á Vestfjörðum í gær og í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði seint í gærkvöldi veginum um Eyrarhlíð, á milli Ísafjarðar og Hnífsdals. Ratsjá Veðurstofunnar greindi þrjú snjóflóð ofan Flateyrar í gær, eitt í Innra‑Bæjargili og tvö í Skollahvilft.
Stærstu tvö snjóflóðin náðu að varnargörðunum ofan bæjarins en sköpuðu ekki hættu í byggð. Snjóflóðahætta er á Flateyrarvegi var veginum verður lokað í gærkvöldi þá féllu mörg flóð á veginn um Súðavíkurhlíð og hefur hann verið lokaður frá því fyrir hádegið í gær. Búist er við næstu upplýsingum um væntanlega opnun á þessum svæðum um klukkan tíu.
Að auki greindi Veðurstofan frá því í gær að snjóflóð hafi fallið á veg í Súgandafirði, utan við Suðureyri. Líklegt er að fleiri snjóflóð hafi fallið á svæðinu en þar sem skyggni er takmarkað koma þau væntanlega ekki í ljós fyrr en birtir nú í morgunsárið.Og samkvæmt upplýsingasíðu Vegagerðar nú í morgunárið er að auki lokað á Steingrímsfjarðarheiði og um Þröskulda.
Á laugardag: Vestlæg átt, 8-15 m/s austantil á landinu, en hægari vestanlands. Snjókoma eða él á fyrir norðan og slydda eða rigning við ströndina, en bjart sunnan heiða. Dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi, en vaxandi austanátt seinnipartinn og þykknar upp sunnanlands. Strekkings eða allhvöss austanátt vestantil á landinu um kvöldið, en mun hægari austanlands. Snjókoma eða slydda syðst, en víða él eða snjókoma fyrir norðan. Hiti 0 til 5 stig.
Á sunnudag: Norðaustan 13-20, hvassast norðvestantil og við suðausturströndina, en mun hægari norðaustanlands. Snjó- eða slydduél, en léttir til suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 1 til 5 stig.
Á mánudag: Vaxandi norðaustanátt með éljum, en úrkomulítið sunnanlands. Norðaustan hvassviðri og bætir í ofankomu fyrir norðan. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Stíf norðanátt með talsverðri ofankomu fyrir norðan, lengst af mun hægari vindur og slydda eða rigning austast á landinu, en þurrt að kalla suðvestanlands. Kólnandi.
Á miðvikudag: Minnkandi norðanátt með éljum og léttir víða til. Frystir um allt land.
Á fimmtudag: Útlit fyrir ákveðna sunnanátt með slyddu en síðar rigningu, einkum sunnan- og vestanlands og hlánar.