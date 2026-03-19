Alldjúp lægð fyrir vestan land stýrir veðrinu fram á helgi og veldur hún sunnan hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og vestantil. Fremur hlýtt verður í veðri.
Á vef Veðurstofunnar segir að seinni partinn fari skil lægðarinnar austur yfir land. Vindur verður þá vestlægari, með skúrum og síðar éljum í kvöld, en úrkomulítið norðaustan- og austanlands. Kólnar í veðri.
„Lægðin þokast til norðausturs og á morgun er spáð suðvestan hvassviðri eða stormi með dimmum éljum og vægu frosti, sem sagt öflugum útsynningi. Austurland ætti þó að sleppa að mestu við élin.
Á laugardag fer smám saman að lægja, en þá nálgast næsta lægð úr suðri. Aðfaranótt sunnudags hvessir líklega talsvert af norðvestri með snjókomu þegar lægðin fer hjá, skammt austur af landinu. Á sunnudaginn fjarlægist lægðin og þá fer að lægja, fyrst vestantil á landinu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Suðvestan 15-23 m/s með dimmum éljum, en þurrt að mestu austanlands. Frost víða 0 til 6 stig.
Á laugardag: Suðvestan 13-20 um morguninn og éljagangur, en áfram þurrt á Austurlandi. Lægir smám saman þegar líður á daginn, hiti um eða undir frostmarki. Austlægari og rigning eða snjókoma sunnantil um kvöldið.
Á sunnudag: Norðvestan hvassviðri eða stormur, en hægari um landið vestanvert. Víða él, en talsverð snjókoma norðan- og austanlands fram eftir degi. Lægir talsvert seinnipartinn, frost 0 til 5 stig.
Á mánudag: Breytileg átt og él á víð og dreif. Frost 0 til 10 stig, kaldast í innsveitum.
Á þriðjudag og miðvikudag: Norðlæg átt og él, en yfirleitt þurrt sunnan- og vestanlands. Kalt í veðri.