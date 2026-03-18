Mun kæra áburð um barnaperraskap til lögreglu Jakob Bjarnar skrifar 18. mars 2026 13:53 Pétur Gautur á vinnustofu sinni, þar sem hann hefur verið lengi. Í gær mætti kona fyrir utan stofuna, gægðist inn og tók myndir. Hún telur eitthvað bogið við allar aðstæður og vill vita hvort þarna geti verið níðingur á ferð? vísir/ívar Pétur Gautur myndlistarmaður vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar hann var, upp úr þurru, sakaður um barnaníð. Þetta gerðist á Facebook-síðunni „Áfram Stelpur!" Pétur hyggst kæra þessar ásakanir enda varði þær við lög. „Þetta er hrikalegt. Myndbirting og allt. Ég sé ekki þessa síðu en viðkomandi hefur sett tvær færslur þarna inn. Hún bauð mér ekki einu sinni að kynna mér málin," Í gær tók afastrákur Péturs eftir því að það var kona fyrir utan að taka myndir. Pétur Gautur kippti sér ekkert upp við það enda alvanur því að túristar stoppi fyrir utan vinnustofu hans. Sá átta til tíu ára strák labba inn til Péturs „Þetta var bara í gær um miðjan dag. Drengurinn býr í næsta húsi og er hér eins og kötturinn. Ég bara skil þetta ekki, sextugur karlinn að verða fyrir þessu. Ég hef verið með vinnustofu hér í mörg ár og drengurinn hefur hlaupið til mín síðan hann var fimm ára gamall. Hann hefur unun af því að koma hingað og teikna." Svo var honum gert viðvart um færslu á „Áfram stelpur!" Pétur segist hafa hringt í lögregluna í morgun og tilkynnt þetta. „Ég er eiginlega að bíða eftir því að þeir hringi. Ég á að koma til þeirra og gefa skýrslu. Ég veit að dóttir mín talaði við „admin" fyrir þessa síðu og bað hana að taka þetta út, þetta væri misskilningur, en ekki var orðið við því." Pétur Gautur ætlar að ef dóttir hans gat fundið út hver stýrir síðunni og hver skrifaði þá ætti lögreglan að geta fundið það út. „Og það er þá hægt að kæra hana því þetta er bannað með lögum. En þessar stelpur eru vitlausar, við að bjarga heiminum. Það er ömurlegt að verða fyrir þessu." Þetta er of klikkað til að kæra ekki Pétur Gautur segist ekki geta gert neitt annað en kært þennan áburð. Toska, hundur Péturs Gauts, er af svissnesku fjallahundakyni og stór. „Þetta er of klikkað. Þetta eru of alvarlegar ásakanir," segir Pétur Gautur. „Hún talar um að hafa séð inn um dyrnar gamla dýnu á gólfinu með kodda?" Það eigi sér eðlilegar útskýringar. „Þetta er bæli hennar Tosku minnar, sem er að verða 45 kíló, ekki orðin eins árs. Hún er dálítið stór. Hún lagði svo saman tvo og tvo og fékk út sex, í bókstaflegum skilningi. En þetta er leiðinlegt." Hundur Péturs Gauts er fjallahundur frá Sviss af Berner Sennenhund-kyni eða „Bernese Mountain Dog" eins og þeir eru kallaðir í Ameríku. Og vilja helst alltaf liggja úti í frosti og snjó.