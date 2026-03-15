Loka heiðinni og opna fjöldahjálparstöð: Biðja „ALLA“ um að halda sig heima

Agnar Már Másson skrifar
Unnið er að opnun fjöldahjálparstöðva. Mynd úr safni.  Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur lokað þjóðveginum frá Blöndósi suður yfir Holtavörðuheiði og biðlar til vegfarenda að halda sig heima. Fjöldahjálparstöð verði opnuð í íþróttahúsinu á Blönduósi. Ólíklegt þykir að vegirnir opni aftur í kvöld. 

Gular veðurviðvaranir eru í gildi til klukkan 23 á norðvesturhorni landsins og hefur fjöldi fólks lent í umferðaróhappi.

„Við biðjum ALLA um að halda sig heima og fara alls ekki af stað,“ skrifar lögreglan í færslu á Facebook en viðbragðsaðilar hafa haft í nógu að snúast í dag þar sem norðanhríð skekur landið.

Þar kemur enn fremur fram að unnið sé að fjöldahjálparstöð Rauða krossins verði opnuð í íþróttahúsinu á Blönduósi.

Vegargerðin greinir frá því að vegkaflanum hafi verið verið lokað að beiðni lögreglu og að ólíklegt þyki að vegirnir opni aftur í kvöld. 

„Fyrir þá sem eru í Staðarskála á leiðinni suður er verið að moka Laxárdalsheiði og verður fært þar yfir fljótlega,“ segir í færslu á umferðarvef Vegagerðarinnar.

Fyrr í dag fór rúta út af vegi á Holtavörðuheiði. Talsmaður Landsbjargar segir að á annan hundrað björgunarmanna hafi verið ræstir út vegna veðurst síðasta tæpa sólarhring.

Bílaröðin úr norðurátt að Staðarskála síðdegis í dag.Vísir/Oddur

