Kerfið sem átti að bjarga syni hans hafi drepið hann

Faðir drengs sem lést í eldsvoða á Stuðlum segir að kerfið sem átti að bjarga barninu sínu hafi drepið það. Í rannsókn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar kemur fram að koma hefði mátt í veg fyrir mannslát ef brunavarnir hefðu verið virkar. Níu eru með stöðu sakbornings í málinu.
HMS birti í dag skýrslu eftir ítarlega rannsókn á brunanum á Stuðlum í október 2024. Þar segir að rannsóknin hafi leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum. Hinn sautján ára gamli Geir Örn Jacobsen sem var í neyðarvistun á Stuðlum lést í eldsvoðanum en í skýrslunni segir að hægt hefði verið að koma í veg fyrir mannslát og draga úr þeirri hættu sem skapaðist ef brunavarnir hefðu virkar í samræmi við brunahönnun og rýmingaráætlun.
Jón K. Jacobsen faðir Geirs segir skýrsluna ekki koma sér á óvart.
„Þetta er svaka högg. Ef verkferlar og þetta sem á að vera í lagi hefði virkað þá hefði verið hægt að koma í veg fyrir andlát. Kerfið sem átti að bjarga barninu mínu, það eiginlega drap það. Bara hrein íslenska.“
Í skýrslu HMS segir að þegar brunaviðvörunarkerfi hafi farið í gang hafi reyklúgur ekki opnast og aflæsingarbúnaður dyra ekki virkjast. Hurðir hafi því haldist læstar og flóttaleiðir verið óaðgengilegar. Ekki hafi verið unnið í samræmi við rýmingaráætlun, sem hafi verið sérstaklega mikilvægt þar sem vistmenn voru innilokaðir og komust ekki út án aðstoðar.
Einn vistmaður fannst til að mynda meðvitundarlaus í starfsmannarými en honum var fylgt þangað í stað þess að vera færður út. Hurð að starfsmannarými var opnuð og reykur streymdi inn. Málið er til rannsóknar lögreglu og eru níu manns með réttarstöðu sakbornings.
„Það eru tveir starfsmenn sem eiga nú að vera þrír þessa umræddu nótt. Þeir eru að fúnkera í kerfi, það eru yfirmenn, það eru ráðamenn, það eru þeir sem ég vill að beri ábyrgð á þessu,“ segir Jón.
„Þetta er ekki stríð við kerfið í mínum huga, ég vil sjá breytingar og auðvitað er þetta áfall fyrir starfsfólk stuðla, eigum við að vera að sakast við þá?“