Fyrirtækið Intuens, sem býður upp á afar umdeildar heilskoðanir, hefur höfðað mál á hendur landlækni eftir að embættið tók í annað sinn þá ákvörðun að heimila ekki þjónustu fyrirtækisins.
Málið á sér nokkuð langa sögu en Intuens kom fyrst til skoðunar hjá landlæknisembættinu árið 2023, eftir að fyrirtækið hóf að bjóða upp á svokallaða heilskimun, segulrannsókn á öllum líkamanum, án þess að krefjast tilvísunar frá lækni.
Landlæknir neitaði að heimila starfsemina árið 2024 en sú ákvörðun var kærð til heilbrigðisráðuneytisins, sem komst að þeirri niðurstöðu að annmarkar hefðu verið á ákvörðun embættisins.
Málið var þá tekið fyrir á ný en landlæknisembættið komst aftur að sömu niðurstöðu.
Intuens höfðaði mál gegn embættinu í kjölfarið, þar sem þess er krafist að ákvörðun þess verði felld úr gildi. Landlæknir fer fram á að kröfu Intuens verði hafnað.
Fréttastofa hefur ítrekað óskað eftir upplýsingum um stöðu mála hjá landlæknisembættinu en ekki haft erindi sem erfiði og verið sagt að málið sé í vinnslu.
Þegar í ljós kom að Intuens hafði höfðað mál fyrir héraðsdómi vísaði landlæknisembættið á ríkislögmann. Fréttastofa leitaði þangað eftir afritum af gögnum málsins en var hafnað með tilvísan til ákvörðunar landlæknisembættisins þar um.
Skimunarþjónusta Intuens hefur sætt harðri gagnrýni af hálfu heilbrigðisstarfsmanna, sem segja meðal annars að um sé að ræða inngrip sem getur bæði valdið skaða og áhyggjum. Líkur séu á að eitthvað finnist sem hefði aldrei valdið viðkomandi vandræðum en krefjist frekari rannsókna og auki þar með álag á heilbrigðiskerfið.
Skimanir af því tagi sem Intuens býður upp á hafa verið að ryðja sér rúms víða erlendis en hafa sætt sömu gagnrýni; að rannsóknir á einstaklingum með engin einkenni eigi aðeins að eiga sér stað sem þáttur í lýðgrunduðum skimunum.
Hér á landi er skimað fyrir krabbameini í leghálsi, brjóstum og ristli.
Intuens hefur einnig höfðað mál gegn Sjúkratryggingum Íslands, þar sem það vill meina að ríkið hafi skapað sér skaðabótaskyldu með því að bjóða ekki út skoðunarþjónustu eins og því bar.