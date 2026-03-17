Gular viðvaranir eru nú í gildi vegna veðurs á Faxaflóa, Vestfjörðum og á Ströndum og Norðurlandi vestra. Þær eru annars vegar til 14 og 17. Þar er norðvestan stormur og hríð og á Faxaflóa er vindhraðinn allt að 25 metrum á sekúndu.
Á Vestfjörðum má búast við talsverðri eða mikilli snjókomu eða éljagangi með skafrenningi, lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum, einkum á norðanverðum Vestfjörðum og svipaða sögu er að segja af Ströndum og Norðurlandi vestra.
Óvissustig er vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og á norðanverðum Vestfjörðum. Samkvæmt upplýsingasíðu Vegagerðarinnar er Flateyrarvegur lokaður vegna snjóflóðahættu og einnig vegurinn um Súðavíkurhlíð. Þá er Dynjandisheiðin einnig ófær. Á Norðurlandi eru vegirnir um Ólafsfjarðarmúla og Víkurskarð lokaðir og á þeim fyrrnefnda féll snjóflóð yfir veginn. Þá er Siglufjarðarvegur einnig ófær.
Veðurspá fyrir landið gerir ráð fyrir norðan og norðaustan 10 til 18 metrum á sekúndu, en 18 til 25 metrum á sekúndu norðvestanlands fram yfir hádegi. Þá er spáð snjókomu eða skafrenningi á norðanverðu landinu, dálítilli rigningu eða slyddu suðaustantil, en annars bjart með köflum. Hiti verður yfirleitt núll til fimm stig að deginum.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að suður af landinu sé víðáttumikil lægð sem þokist austur á bóginn. Lægðin valdi norðan- og norðaustanátt, hvassviðri eða stormi norðvestantil fram eftir degi, en annars hægari vindi.
Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám. Einnig er mjög hvasst á sunnanverðu Snæfellsnesi og því varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og er viðvörun vegna hvassviðris í gildi fyrir Faxaflóa. Hiti yfirleitt nálægt frostmarki. Dregur hægt úr vindi og ofankomu seinnipartinn og kólnar aðeins í veðri.Þá segir hann að á morgun, miðvikudag, sé útlit fyrir tiltölulega hæga vinda framan af degi, skýjað með köflum og stöku él norðaustanlands. Þá nálgast lægð úr suðvestri og þá gengur í vaxandi sunnanátt og þykknar upp vestantil seinnipartinn, allhvasst eða hvasst með snjókomu eða slyddu þar seint um kvöldið. Á fimmtudag er svo spáð sunnanhvassviðri eða -stormi með talsverðri rigningu, hláku og hlýindum í bili, en suðvestanátt með éljagangi og kólnandi veðri á föstudag.
Á miðvikudag: Norðvestan 8-15 m/s austast fram eftir degi, en annars mun hægari suðlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum, en dálítil él norðaustanlands. Vaxandi sunnanátt vestast seinnipartinn og þykknar upp, 13-18 og slydda eða snjókoma þar seint um kvöldið. Hiti 1 til 6 stig yfir daginn.Á fimmtudag: Sunnan og suðvestan 15-23 m/s og talsverð rigning, en úrkomulítið norðaustantil. Hiti 5 til 10 stig er kemur fram á daginn.Á föstudag: Suðvestan 13-20 m/s og éljagangur, hvassast við ströndina, en hægara og bjart með köflum austanlands og hiti nærri frostmarki.Á laugardag: Suðvestlæg átt og él, en yfirleitt bjartviðri norðan- og austanlands og hiti nærri frostmarki.Á sunnudag: Útlit fyrir hvassa austlæga átt með snjókomu eða slyddu, en rigningu syðra og hiti kringum frostmark.Á mánudag: Snýst líklega í norðanátt með snjókomu eða éljum, en rofar víða til sunnan heiða og kólnar í veðri.
Ólafsfjarðarvegi við Ólafsfjarðarmúla á milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar hefur verið lokað vegna snjóflóðs.
Gestur Hansson, snjóflóðaeftirlitsmaður á Siglufirði, segir veðrið á Siglufirði að ganga niður og það hafi verið bærilegt í nótt.