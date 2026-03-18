Hópárás í bílakjallara undir Höfðatorgi er rannsökuð sem tilraun til manndráps en þar var eggvopni og kylfum beitt ásamt því að ekið var á einn brotaþola. Samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheimunum að ræða en tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu.
Maður liggur á gjörgæslu með þó nokkra áverka eftir alvarlega hópárás sem varð í bílakjallara undir Höfðatorgi í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags. Miðlæg deild lögreglunnar rannsakar málið sem tilraun til manndráps. Um umfangsmikla rannsókn er að ræða og er hún á viðkvæmu stigi að sögn lögreglu. Í spilaranum hér að neðan má sjá bílakjallarann þar sem atvikið átti sér stað.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var um tvo hópa að ræða sem lentu saman bílakjallaranum. Þegar mest lét voru um 20 til þrjátíu manns saman komnir þar. Samkvæmt upplýsingum var um einhvers konar uppgjör að ræða meðal aðila úr undirheimunum.
Lögreglan rannsakar nú hvort átök hafi brotist út vegna skuldar og reynir að ná utan um hvers konar uppgjör hafi verið að ræða. Eggvopni og kylfum var beitt við árásina. Þá var ökutæki ekið á þann sem slasaðist mest í árásinni.
Sjö voru upprunalega handteknir en samkvæmt lögreglu eru brotaþolar þrír. Flestir aðilar málsins eru erlendir ríkisborgarar en hluti þeirra hefur dvalið í aðeins skamma stund hér á landi.
Fimm karlmenn voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur vegna árásarinnar í gærkvöld. Fjórir voru úrskurðaðir í varðhald til föstudags en einn í vikulangt varðhald.
Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er hópasöfnun tengd undirheimunum nokkuð algeng í umræddum bílakjallara á kvöldin og virðist færast í aukana. Lögreglan vinnur nú að því að safna saman myndefni úr öryggismyndavélum á svæðinu ásamt því að sanka að sér fleiri gögnum.