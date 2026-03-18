Verktaki sem annast holufyllingar á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins segir malbiksskemmdir gríðarlegar þetta árið. Hann kennir umhleypingum um en einnig uppsafnaðri innviðaskuld.
Malbiksviðgerðarflokkur frá verktakanum GSG var í dag að gera við holur á Vesturlandsvegi við Grafarholt.
„Þetta er gríðarlega mikið. Þetta er meira heldur en við áttum nokkurn tímann von á,“ segir Þorvarður Kristjánsson, framkvæmdastjóri GSG ehf.
Umhleypingar, þegar frystir og þiðnar á víxl, segir hann fara verst með göturnar.
„Ef það byrjar að frysta snemma og svo þiðnar aftur er það okkar versti óvinur. Það þarf ekki nema eina sprungu og vökvinn kemst niður og þá er það verða smá umhleypingar er komin hola. Við sjáum það í janúar þegar það var mjög óvenjulegt veðurfar hérna, þá var þetta ekki að opnast eins hratt og mikið og núna. En nú er þetta orðið ansi kröftugt,“ segir hann.
Þeir nota sérstaka viðgerðarblöndu malbiks í holurnar, sem inniheldur meiri tjöru.
„Mér finnst þetta vera að versna ár frá ári. Ég held að við séum enn að súpa seiðið af stórri innviðaskuld sem er búin að vera að safnast upp allar götur frá því að hrunið átti sér stað,“ segir Þorvarður.
Fyrirtækið sinnir stofnbrautum á Suðursvæði Vegagerðarinnar, sem nær yfir suðvesturhornið.
„Við erum með þannig ákvæði að við þurfum að vera snöggir að stökkva til þegar það eru neyðartilfelli,“ segir hann.