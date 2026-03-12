Alldjúp lægð skammt norðaustur af landinu stýrir veðrinu á landinu næsta sólarhringinn, en hún mun þó grynnast smám saman. Lægðin beinir norðvestlægri átt til landsins með ofankomu, einkum fyrir norðan.
Á vef Veðurstofunnar segir að það hvessi vestanlands í dag og megi reikna með staðbundnu hvassviðri eða stormi og snjókomu eða skafrenningi seinnipartinn, einkum á Vestfjörðum og á sunnanverðu Snæfellsnesi og svo einnig suðvestanlands í kvöld og nótt.
Færð getur hæglega spillst og hríðarviðvaranir hafa verið gefnar út á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra.
Það dregur úr vindi og ofankomu á morgun en búast má samt við éljum í flestum landshlutum. Hiti verður um og yfir frostmarki að deginum.
„Á norðanverðum Vestfjörðum, Ströndum, utanverðum Tröllaskaga og í Skagafirði er víða spáð 50–100 mm uppsafnaðri snjókomu fram á föstudag. Af þeim sökum má búast við umtalsverðri snjósöfnun í suðlæg viðhorf og að nýir, óstöðugir vindflekar taki að myndast. Líklegt er að snjóflóðahætta aukist á þekktum vegköflum,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Norðvestan 5-13 m/s, en 10-18 suðaustantil. Snjókoma eða él fyrir norðan, en slydda eða rigning við norðausturströndina. Úrkomulítið syðra. Hiti nærri frostmarki.
Á laugardag: Vestlæg eða breytileg átt, 5-13 m/s og él fyrir norðan, en bjart syðra. Frost 0 til 10 stig, kaldast í uppsveitum. Vaxandi austanátt og þykknar upp sunnanlands, en styttir upp víða norðanlands. Hlýnandi. Gengur í austan hvassviðri með snjókomu, slyddu eða rigningu sunnanlands um kvöldið.
Á sunnudag: Gengur í allhvassa eða hvassa norðaustanátt með snjókomu eða éljagangi, en samfelld rigning eða slydda austast. Lengst af úrkomulaust suðvestanlands. Kólnar smám saman í veðri.
Á mánudag: Norðan- og norðaustanátt með éljum víða um land, en þurrt að kalla suðvestanlands. Fremur svalt í veðri.
Á þriðjudag: Útlit fyrir norðlæga átt með slyddu eða snjókomu, en þurrt syðra. Hiti nálægt frostmarki.
Á miðvikudag: Minnkandi norðanátt með éljum og kólnandi veður.