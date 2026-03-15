Önnur rúta fór út af og Hringvegi lokað að hluta Agnar Már Másson skrifar 15. mars 2026 18:53 Ófært er víða og fjöldi bíla hefur farið út af veginum í dag. Vísir/Vilhelm Þrenging er á Hringvegi um Holtavörðuheiði þar sem rúta fór út af vegi í dag, að því er fram kemur á vef Vegagerðarinnar. Þá hefur Hringveginum verið lokað milli Hvammstanga og Víðigerðis þar sem bílar sitja fastir. Ríflega hundrað björgunarmenn hafa verið ræstir út síðasta sólarhring, að sögn Landsbjargar. Þung hríð skekur nú Norðurland og Norðvesturland en Vegagerðin biður vegfarendur um að kynna sér aðstæður og veðurspá áður en lagt er af stað en gular veðurviðvaranir eru í gildi á norðvesturhorninu til klukkan 23 í kvöld, samkvæmt Veðurstofu Íslands. Hellisheiðinni var lokað í dag vegna umferðaróhapps þar sem þrír voru fluttir á slysadeild eftir árekstur við rútu. Fyrr í dag var lokað fyrir umferð um Þingvallaveg vegna umferðarslyss sem varð á Mosfellsheiði þegar rúta hafnaði fyrir utan veginn eftir að ökumaður missti stjórn á ökutækinu, eins og Vísir greindi frá í dag. Rútan við Þingvallaveg í dag.Vísir/Bjarni Nú greinir Vegagerðin frá því að rúta hafi einnig farið út af á Holtavörðuheiði á Norðvesturlandi og því sé þrenging á Hringveginum á heiðinni. Fleira segir ekki um slysið. Þá er hringvegurinn einnig lokaður milli afleggjarans að Hvammstanga og Víðigerðis meðan unnið er að því að losa bíla sem eru þar fastir. Farið verður í fylgdarakstur til að létta á röðunum sitthvoru megin við lokunina áður en almennri umferð verður hleypt á veginn, segir á umferðarvef Vegagerðarinnar. „Þetta er búið að vera annasamur sólarhringur, eða ekki einu sinni sólarhringur, frá miðnætti,“ segir Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörg í samtali við Vísi. „Mér sýndist að þetta væri að detta í á annað hundrað manns af okkar hálfu sem hafa komið að þessu.“ Jón Þór segir að björgunarsveitir hafi síðasta sólarhring meðal annars farið í útköll á Dynjandisheiði, Þverárfjallsvegi, Sandskeiði og við Bláfjallaafleggjara Auk þess sinnti björgunarsveitin rútunni sem fór út af á Mosfellsheiði og nú eru björgunarmenn í útkalli á Kollabúðaheiði á Vestfjörðum. Vegagerðin hefur þá aftur lokað Sigulfjarðavegi og Ólafsfjarðarmúla á Vestfjörðum vegna snjóflóðahættu. Frá Ólafsfjarðarmúla. Myndin er úr safni. Hættustigi var lýst yfir á Siglufjarðavegi klukkan 15.45 eftir að opnað hafði verið fyrir veginn í morgun þar sem mikil snjófloðahætta hefur verið á þeim slóðum síðustu daga. Sömuleiðis var hættustigi lýst yfir við Ólafsfjarðarmúla klukkan 16.50. Þá er óvissustig enn í gildi vegna snjóflóðahættu víða á Norðurlandi þar sem talsverð ofankoma og skafrenningur hefur verið á Tröllaskaga og Vestfjörðum undanfarna daga í norðlægum áttum og hafa nokkur snjóflóð fallið, meðal annars á vegi. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Nokkuð stórt snjóflóð féll á varnargarðinn Stóra-Bola ofan við innsta hluta þéttbýlisins á Siglufirði um hádegisbil í dag en það stöðvaðist þó talsvert ofan þjóðvegar. Flóðtungan virðist vera um tveggja metra þykk og hefur rofið með sér hríslur og annan gróður. Veðurstofan segir einnig að stórt snjóflóð hafi fallið úr Ósbrekkufjalli í Ólafsfirði í dag. Það hafi komið úr næsta gili norðan við hestahúsahverfið sem er norðan við munna Héðinsfjarðarganga. Ólafsfirðingar hafa verið beðnir um að takmarka umferð um hesthúsin vegna snjóflóðahættu. 