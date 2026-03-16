Veðurviðvaranir vegna sterkra hviða og mikillar snjókomu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. mars 2026 11:46 Búast má við hviðum sem fara allt að 35 metra á sekúndu. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Vestfjörðum, Faxaflóa og Norðurlandi vestra. Óvissustig vegna snjóflóðahættu er víða um land. Fyrst tekur gul veðurviðvörun gildi á Vestfjörðum klukkan fimm síðdegis í dag og er í gildi í sólarhring. Spáð er 15 - 23 metrum á sekúndu með hvössum vindstrengjum við fjöll sem staðbundið geta farið í 35 metra á sekúndu. Einnig má búast við mikilli snjókomu og éljagangi. Tveimur tímum síðar tekur viðvörun gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra sem er í gildi þar til klukkan tíu í fyrramálið. Álíka spá er þar og á Vestfjörðum með hviðum allt að 35 metra á sekúndu. Að lokum tekur viðvörun gildi á Faxaflóa klukkan fjögur í nótt. Sterkar hviður geta verið hættulegar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Að auki er óvissustig á Norðurlandi og norðanverðum Vestfjörðum vegna snjóflóðahættu. Töluvert af snjóflóðum féllu um helgina, til að mynda á Flateyrarveg, veginn um Súðavíkurhlíð og Siglufjarðarveg.