Víða hægir vindar en hvessir í kvöld

Hæðarhryggur þokast austur yfir landið í dag og verða vindar því almennt hægir og bjart með köflum. Áfram verður þó norðvestan strekkingur með stöku éljum norðaustanlands fram yfir hádegi.
Á vef Veðurstofunnar segir að á sama tíma nálgist vaxandi lægðardrag úr suðvestri og fari sunnanvindur þá jafnframt vaxandi á vesturhelmingi landsins. Má reikna með að hann verði allhvass eða hvass með snjókomu eða slyddu og síðar rigningu þar seint í kvöld.
Hiti verður yfirleitt núll til fimm stig að deginum.„Gengur í sunnanhvassviðri eða -storm í nótt með talsverðri eða mikilli rigningu, einkum sunnan- og vestanlands. Á Vestfjörðum, Ströndum og sums staðar á Norðurlandi er talsverður snjór, svo þar gæti gert hláku, svo ekki sé talað um asahláku. Mikilvægt er að hreinsa vel frá niðurföllum til að forðast vatnstjón, sýna aðgát og fylgjast með veðurspám og -viðvörunum. Styttir upp á Norðausturlandi uppúr hádegi á morgun og hiti víða 5 til 10 stig. Annað kvöld fara skilin áfram til vesturs og kólnar þá hratt í kjölfarið með éljum, fyrst á vestanverðu landinu,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Sunnan og suðvestan 15-23 m/s og talsverð rigning, en úrkomulítið norðaustantil og hiti 5 til 10 stig. Skúrir eða él með kólnandi veðri vestantil um kvöldið.
Á föstudag: Suðvestan 13-20 m/s og éljagangur, hvassast við ströndina, en hægara og bjart með köflum austanlands. Hiti í kringum frostmark.
Á laugardag: Hægt minnkandi suðvestanátt og él, 5-13 m/s undir kvöld, yfirleitt bjartviðri norðan- og austanlands, en vaxandi austanátt syðst um kvöldið og fer að snjóa. Hiti kringum frostmark.
Á sunnudag: Gengur í norðan strekking eða allhvassan vind með snjókomu eða éljum, einkum austanlands , en rofar smám saman til sunnan heiða. Frost víða 0 til 5 stig.
Á mánudag: Útlit fyrir fremur hæga norðlæga átt með éljum, en bjart með köflum syðra. Talsvert frost.
Á þriðjudag: Líklega vaxandi suðaustanátt með snjókomu eða slyddu sunnan- og vestanalands og smám saman hlýnandi veður.