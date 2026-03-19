Grænlendingar búa við eitt flóknasta og dýrasta samgöngukerfi allra þjóða. Þeir treysta mest á flugsamgöngur til að komast á milli byggða þar sem landið er án vegakerfis.
Í fréttum Sýnar var rifjuð upp gleðin þegar Grænlendingar fögnuðu opnun nýju brautarinnar í Nuuk í nóvemberlok 2024. Þá gat höfuðstaður landsins loksins tekið við stórum þotum.
Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ lýsir samskipta- og sjálfbærnistjóri Air Greenland, Inga Dóra Guðmundsdóttir, þýðingunni sem nýja flugbrautin hefur fyrir grænlenskt samfélag.
„Hún hefur rosa mikla þýðingu af því þetta eru aðaldyrnar inn á Grænland. Þannig að allir sem eru að koma til og frá Grænlandi fara hérna í gegn, meira eða minna allt árið.
Þessi flugvöllur breytir öllu kerfinu okkar, leiðakerfinu, þannig að það er bara mjög mikilvægt,“ segir Inga Dóra.
Strax með opnun nýju flugbrautarinnar varð Nuuk-flugvöllur í raun mikilvægasti samgönguinnviður Grænlands, kannski ásamt höfninni í Nuuk. Þetta er land sem hefur ekkert þjóðvegakerfi. Íbúarnir þurfa því að stóla á flugið til að komast á milli staða en sigla einnig á bátum ef styttra er að fara.
Dash 8 Q200 voru stærstu flugvélarnar sem gátu lent á gömlu brautinni í Nuuk. Þessar vélar geta notast við stuttar brautir og gegna ásamt þyrlum lykilhlutverki í að tengja saman byggðir Grænlands.
Flugið er lykilatriði í samgöngum landsins.
„Algjörlega. Við komumst ekkert fram eða til baka nema það séu einhvers konar samgöngur. Auðvitað á sumrin er hægt að bæta við siglingum svona innan marka,“ segir Inga Dóra.
Flug Air Greenland milli byggða á Grænlandi eru samþætt. Þyrlur fljúga til þeirra staða sem eru án flugvalla og flytja farþegana oftast á næsta innanlandsflugvöll. Þangað koma svo 37 sæta Dash 8 vélarnar og flytja farþegana áfram, gjarnan til Nuuk, þar sem mesta þjónustan er. Þaðan geta farþegar svo einnig tekið millilandaflugið ef leiðin liggur til útlanda.
Fjarlægðir og aðstæður á Grænlandi eru slíkar að íbúar smærri byggða treysta á flug til að sækja sér margskyns þjónustu eins og að fara til læknis.
Inga Dóra segir leiðakerfi Air Greenland það flóknasta í Evrópu.
„Það er líka dýrt að reka það.“
Air Greenland sinnir jafnframt sjúkraflugi og neyðar- og björgunarflugi.
„Flugið er náttúrulega líflína fyrir margar af þessum smábyggðum sem eru út um allt, sérstaklega á veturna,“ segir Inga Dóra Guðmundsdóttir í frétt Sýnar:
Þjóðarflugfélag Grænlendinga, Air Greenland, hefur orðið fyrir stórfelldu fjárhagstjóni vegna metfjölda aflýstra flugferða til nýja flugvallarins í Nuuk. Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir félagið aldrei hafa lent í öðru eins í yfir sextíu ára sögu sinni.
Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Þannig er flugvél Isavia nýtt í mælingum fyrir Grænlendinga, Færeyinga og Norðmenn og íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands.
Íslenskir flugumferðarstjórar á vegum Isavia hafa undanfarinn áratug annast flugumferðarþjónustu fyrir Grænlendinga. Með breytingum á flugvallakerfi landsins eru horfur á að ekki verði lengur þörf fyrir Íslendingana.