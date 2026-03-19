Flugið er líf­lína milli byggða Græn­lands

Kristján Már Unnarsson skrifar
Inga Dóra Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri samskipta- og sjálfbærnimála Air Greenland. Egill Aðalsteinsson

Grænlendingar búa við eitt flóknasta og dýrasta samgöngukerfi allra þjóða. Þeir treysta mest á flugsamgöngur til að komast á milli byggða þar sem landið er án vegakerfis.

Í fréttum Sýnar var rifjuð upp gleðin þegar Grænlendingar fögnuðu opnun nýju brautarinnar í Nuuk í nóvemberlok 2024. Þá gat höfuðstaður landsins loksins tekið við stórum þotum.

Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ lýsir samskipta- og sjálfbærnistjóri Air Greenland, Inga Dóra Guðmundsdóttir, þýðingunni sem nýja flugbrautin hefur fyrir grænlenskt samfélag.

Airbus-breiðþota Air Greenland lenti í fyrsta sinn í Nuuk í lok nóvembermánaðar 2024.KNR/skjáskot

„Hún hefur rosa mikla þýðingu af því þetta eru aðaldyrnar inn á Grænland. Þannig að allir sem eru að koma til og frá Grænlandi fara hérna í gegn, meira eða minna allt árið.

Þessi flugvöllur breytir öllu kerfinu okkar, leiðakerfinu, þannig að það er bara mjög mikilvægt,“ segir Inga Dóra.

Hér má sjá átta mínútna kafla úr þættinum:

Strax með opnun nýju flugbrautarinnar varð Nuuk-flugvöllur í raun mikilvægasti samgönguinnviður Grænlands, kannski ásamt höfninni í Nuuk. Þetta er land sem hefur ekkert þjóðvegakerfi. Íbúarnir þurfa því að stóla á flugið til að komast á milli staða en sigla einnig á bátum ef styttra er að fara.

Dash 8 Q200 voru stærstu flugvélarnar sem gátu lent á gömlu brautinni í Nuuk. Þessar vélar geta notast við stuttar brautir og gegna ásamt þyrlum lykilhlutverki í að tengja saman byggðir Grænlands.

Flugvélar af gerðinni Dash 8 Q200 eru burðarás innanlandsflugsins á Grænlandi. Hér er Dash 8 að lenda á flugvellinum við þorpið Qaarsut, sem er við 71. breiddargráðu, lengst norðan heimskautsbaugs.Egill Aðalsteinsson

Flugið er lykilatriði í samgöngum landsins.

„Algjörlega. Við komumst ekkert fram eða til baka nema það séu einhvers konar samgöngur. Auðvitað á sumrin er hægt að bæta við siglingum svona innan marka,“ segir Inga Dóra.

Flug Air Greenland milli byggða á Grænlandi eru samþætt. Þyrlur fljúga til þeirra staða sem eru án flugvalla og flytja farþegana oftast á næsta innanlandsflugvöll. Þangað koma svo 37 sæta Dash 8 vélarnar og flytja farþegana áfram, gjarnan til Nuuk, þar sem mesta þjónustan er. Þaðan geta farþegar svo einnig tekið millilandaflugið ef leiðin liggur til útlanda.

Air Greenland notar þyrlur af gerðinni Airbus H155 til að flytja farþega til og frá byggðum sem ekki hafa flugbraut.Egill Aðalsteinsson

Fjarlægðir og aðstæður á Grænlandi eru slíkar að íbúar smærri byggða treysta á flug til að sækja sér margskyns þjónustu eins og að fara til læknis.

Inga Dóra segir leiðakerfi Air Greenland það flóknasta í Evrópu.

„Það er líka dýrt að reka það.“

Air Greenland sinnir jafnframt sjúkraflugi og neyðar- og björgunarflugi.

„Flugið er náttúrulega líflína fyrir margar af þessum smábyggðum sem eru út um allt, sérstaklega á veturna,“ segir Inga Dóra Guðmundsdóttir í frétt Sýnar:

Þátturinn um Grænlandsflugið er sá sautjándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð hann í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+.

Tengdar fréttir

Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk

Þjóðarflugfélag Grænlendinga, Air Greenland, hefur orðið fyrir stórfelldu fjárhagstjóni vegna metfjölda aflýstra flugferða til nýja flugvallarins í Nuuk. Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir félagið aldrei hafa lent í öðru eins í yfir sextíu ára sögu sinni.

Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum

Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Þannig er flugvél Isavia nýtt í mælingum fyrir Grænlendinga, Færeyinga og Norðmenn og íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands.

