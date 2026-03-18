Hafi þegið pening fyrir að giftast kærustu Quang Le Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. mars 2026 23:48 Systurnar segja Davíð hafa verið fullmeðvitaðan um hvað stæði til þegar hann fór til Víetnam að giftast þarlenskri konu að tillögu veitingamannsins Quang Le. Mynd frá Hanoí höfuðborg landsins Getty Systur Davíðs Viðarssonar fullyrða að hann hafi ekki verið blekktur til að gifta sig af veitingamanninum Quang Le heldur hafi hann samið um að þiggja af honum eina og hálfa milljón króna fyrir að giftast kærustu Quang Le í Víetnam svo hún hafi getað flust til Íslands. Davíð neitar þessu og segir viðbúið að þær tækju sig saman gegn sér, í ljósi sögu ósættis innan fjölskyldunnar. Hann fagnar því í dag að börn Quang Le séu ekki lengur skráð sín eigin. Davíð Viðarsson varð landsþekktur fyrir tveimur árum síðan þegar hann lýsti viðskiptum sínum af veitingamanninum Quang Le. Fréttir af því bárust að sá síðarnefndi hefði tekið nafn Davíðs upp eftir að hafa tekið frá honum eiginkonu hans og eignast með henni tvö börn sem skráð voru á Davíð. Í viðtali við fréttastofu opnaði hann sig um málið, kvaðst hafa verið blekktur af Quang Le, sem hann hafi talið til vina, til að giftast víetnamskri konu. Slegið hafi verið upp brúðkaupsveislu með fjölskyldu konunnar ytra en við komuna til Íslands var honum sagt að hann kæmi ekki til með að búa með nýrri eiginkonu sinni, heldur Quang Le. „Þetta átti að vera alvöru hjónaband en varð það heldur betur ekki,“ sagði hann á sínum tíma en systur hans tvær, Dagmar Vigdís Viðarsdóttir og Hulda Valdís Önundardóttir, segja þetta ekki standast skoðun. Einni systurinni boðið sama samkomulag Nánar tiltekið lýsa þær því báðar að hann hafi verið meðvitaður um hvernig málum yrði háttað og hafi þegið greiðslu upp á eina og hálfa milljón króna fyrir að aðstoða Quang Le við að útvega kærustu sinni dvalarleyfi á Íslandi. Ekki er ljóst hvort peningarnir hafi nokkurn tímann skilað sér en fyrir liggur að Davíð telur farir sínar ekki sléttar af samskiptum sínum við Quang Le. Dagmar Vigdís lýsir því einnig að önnur systir þeirra og móðir hafi verið með í ráðum og reifað svipað samkomulag við sig: nefnilega að hún þægi tvær milljónir króna fyrir að fara utan og giftast víetnömskum manni. Sjá einnig: Rekstur Davíðs Viðarssonar: Áralöng saga gruggugrar starfsemi Önnur systranna segir Davíð hafa borið áætlanir sínar undir sig áður en hann hélt út til brúðkaupsins. Honum hafi verið lofuð fyrrnefnd peningaupphæð og sagði að lagt hefði verið upp með að „hjónabandið“ myndi vara í fyrirfram ákveðinn tíma til að hringja ekki viðvörunarbjöllum hjá yfirvöldum hér á landi. Hún kveðst hafa mótmælt þessum áformum en að hún hefði talað fyrir daufum eyrum. Ekki kippt sér upp við meðlag eða arf Hulda Valdís Önundardóttir systir Davíðs birti færslu á Facebook-hópnum Mæðratips sem telur tæplega 40 þúsund meðlimi. Þar rakti hún söguna eins og hún skilur hana en færslan hefur vakið mikla athygli. Dagmar Vigdís Viðarsdóttir, önnur systir Davíðs, hefur sömu sögu að segja og Hulda. Báðar lýsa þær því að árið 2012 hafi Hulda við uppflettingu á Íslendingabók rekið augun í að Davíð væri skráður faðir tveggja barna; barna Quang Le. Þá hafi Dagmar Vigdís borið það undir bróður þeirra eftir að hafa rætt við Huldu Vigdísi. Davíð hafi gert lítið úr málinu og ekki kippt sér upp við að „eiginkona“ sín gæti lögum samkvæmt farið fram á meðlag eða að börnin tvö kæmu til með að erfa hann. Saga stirðra samskipta Davíð Viðarsson segir fullyrðingar systra sinna tilhæfulausar en að þær komi sér þó ekki á óvart í ljósi sögu stormasamrar sögu samskipta fjölskyldunnar. Dagmar Vigdís og Hulda Valdís ólust upp í fóstri í öðrum landshluta. Hann segist hafa gift sig í einlægri trú um að hann væri að eignast eiginkonu. Það hafi ekki hvarflað að honum að hann væri að útvega henni dvalarleyfi og hann tekur fyrir það að hafa þegið fé fyrir. Davíð segist hins vegar hafa loksins fengið það í gegn nýlega að börn Quang Le yrðu ekki lengur skráð sín. Mál Quangs Le (Davíðs Viðarssonar)