Holtavörðuheiði verður lokað á miðnætti í kvöld vegna veðurs. Öxnadalsheiði verður líklega lokað í fyrramálið en búið er að gefa út gular viðvaranir vegna illviðris víða um landið.
Vegir eru víða á óvissustigi vegna snjóflóðahættu og slæmrar veðurspá. Holtavörðuheiði og Súðavíkurhlíð verður lokað á miðnætti og varað er við því að fleiri vegum verði lokað um það leyti vegna færðar og snjóflóðahættu.
Á vef Vegagerðarinnar er varað við mögulegri snjóflóðahættu síðar í kvöld á Siglufjarðarvegi og að vegurinn um Öxnadalsheiði verði ófær í nótt vegna veðurs og muni að öllum líkindum loka snemma í fyrramálið. Snjóflóðahætta sé einnig möguleg síðar í kvöld í Ólafsfjarðarmúla.
Á morgun munu skil ganga yfir landið með mildara lofti og mikilli eða talsverðri rigningu. Leysingar geta orðið miklar og vatn og krapi flætt yfir vegi þar sem frárennsli og niðurföll eru víða full af snjó. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Norðurland eystra, Austurland að Glettingi, Austfirði, Miðhálendið, Strandir og norðurland vestra.
Hægt er að fylgjast með stöðu vega á vef Vegagerðarinnar Umferðinni.is.