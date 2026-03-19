Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað umfangsmiklum árásum á Suður Pars-gasvinnslusvæðið ef Íranir gera frekari árásir á gasinnviði í Katar.
Greint var frá því í gær að Ísraelar hefðu gert árás á Pars-gasvinnslusvæðið í gær. Stjórnvöld í Íran brugðust við með því að fordæma árásina, hóta „óviðráðanlegum afleiðingum“ og gera árásir á Ras Laffan-gasvinnslusvæðið í Katar og á innviði í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum kölluðu árásir Írana „hættulega stigmögnun“ og yfirvöld í Katar brugðist við með því að skipa sendifulltrúum Írana að yfirgefa landið innan 24 klukkustunda.
Trump sagði í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social að Bandaríkjamenn hefðu ekki verið upplýstir um árás Ísraelsmanna á Pars. Ísraelar myndu ekki gera frekari árásir á svæðið, nema Íranir gerðu fleiri árásir á innviði í Katar.
Ef Íranir létu ekki af árásum, myndu Bandaríkin, með eða án samþykkis Ísraela, hins vegar sprengja Pars-svæðið upp með afli sem Íranir hefðu ekki áður séð eða orðið vitni að, eins og hann orðaði það.
Olíuverð stendur nú í 110 dollurum á tunnu. Þá var greint frá því að árás hefði valdið því að eldar loguðu í skipi undan ströndum Sameinuðu arabísku furstadæmana.
Samkvæmt Reuters hafa Íranir farið fram á skaðabætur af hálfu Sameinuðu arabísku furstadæmana, sem þeir hafa ásakað um að hafa gert Bandaríkjamönnum kleyft að ráðast gegn sér. Þetta mun koma fram í erindi sem sendiherra Íran við Sameinuðu þjóðirnar sendi framkvæmdastjóra samtakanna.