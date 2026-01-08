Hið minnsta átta hafa í dag leitað í fjöldahjálparstöð sem Rauði krossinn opnaði í grunnskólanum Hofgarði í Öræfum á Suðausturlandi. Vegurinn á milli Skaftafells og Jökulsárlóns er lokaður vegna ófærðar. Gul viðvörun er í gildi á Suðurlandi.
Þetta kemur fram í Facebook-færslu samtakanna en um er að ræða vegfarendur sem komust ekki leiðar sinnar vegna ófærðar og lokunar á veginum milli Skaftafells og Jökulsárlóns.
Norðaustan stórhríð er á Suðurausturlandi og hefur Veðurstofa Íslands varað við vindátt upp á 20 m/s og snjókomu undir Eyjafjöllum.
Sjá einnig:
Fréttir af veðri
Búist er við því að veðrið gangi að nokkru niður í kvöld. Á umferðarvef Vegagerðarinnar má fylgjast með gangi mála.
Búist er við éljagangi og skafrenningi með takmörkuðu eða lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum.
Þú getur sent okkur fréttaskot hér.
Varað er við eldingum á Suðausturlandi. Gul viðvörun er í gildi þar til klukkan 22 í kvöld en viðvörun um eldingar í gildi til hádegis. Í viðvörun á vef Veðurstofunnar segir að eldingar geti verið á stöku stað.