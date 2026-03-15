Hóta að svipta fjöl­miðla leyfinu vegna um­fjöllunar um stríðið

Agnar Már Másson skrifar
Brendan Carr, yfirmaður Fjarskiptastofnunnar Bandaríkjanna, eða FCC, ræðir við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Getty

Stjórnarformaður Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna hótar að svipta fjölmiðla leyfinu eftir að bandarískt dagblað birti frétt um að Íranir hefðu gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádí-Arabíu. Trump-liðar hafa lýst mikilli óánægju vegna umfjöllunar fjölmiðla um stríðið í Íran.

Brendan Carr, stjórnarformaður Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna (FCC), hótaði því í samfélagsmiðlafærslu í gær að fjölmiðlar yrðu sviptir útvarpsleyfi vegna umfjöllunar þeirra um stríðið í Íran. Carr sakaði fjölmiðla um „blekkingar og rangfærslur í fréttum“ og brýndi fyrir þeim að „leiðrétta stefnu sína áður en þeir þurfa að endurnýja leyfið sitt.“

„Fjölmiðlar verða að vinna í þágu almennings og þeir munu missa leyfin ef þeir gera það ekki,“ bætti hann við í færslu á X þar sem hann endurbirti færslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta þar sem hann rengdi umfjöllun Wall Street Journal sem hafði eftir bandarískum ráðamönnum að fimm áfyllingarþotur hefðu orðið fyrir íranskri loftárás í Sádí-Arabíu í vikunni.

Forsetinn sagði færsluna „vísvitandi villandi“ en tók vissulega fram að lítið tjón hefði orðið á flugvélunum.

Ríkisstjórnarliðar eru ósáttir með fréttaflutning af stríðinu í Íran. Á mynd má sjá Donald Trump Bandaríkjaforseta og Pete Hegseth stríðsmálaráðherra, áður varnarmálaráðherra.AP/Mark Schiefelbein

Trump hafði sakað fjölmiðilinn um að vilja að Bandaríkin myndu tapa stríðinu við Íran, sem hófst fyrir rétt rúmum tveimur vikum með samþættri árás Ísraels og Bandaríkjamanna á Íran. Dow Jones & Company, sem rekur fjölmiðilinn, hefur ekki tjáð sig um málið.

Að sama skapi kvartaði Pete Hegseth stríðsráðherrann undan umfjöllun sjónvarpsstöðvarinnar CNN um stríðið er hann talaði á blaðamannafundi á föstudag og sagðist hlakka til þess þegar auðkýfingurinn David Ellison tæki við stjórnartaumunum á miðlinum. Ellison er góður vinur Trumps og eigandi Paramount Skydance mun Warner Bros. Discovery og CNN með því, að gefnu samþykki frá Trump-stjórninni. Í heimi fjölmiðla er Ellison best þekktur fyrir að hafa hrist upp í CBS News og ráðið þar til sín fyrir íhaldssamari fjölmiðlamenn.

Frá því að Carr tók við stjórnarformennsku í FCC við upphaf annars kjörtímabils Trumps 2025 hefur hann ítrekað gefið í skyn að hann kynni að svipta sjónvarps- og útvarpsstöðvar leyfinu en sjónvarpsstöðvar þurfa leyfi til hljóð- og myndmiðlunar frá stofnuninni.

Aftur á móti hefur New York Times eftir sérfræðingum í fjölmiðlalöggjöf um að löggjöfin í kringum leyfisveitingar til fjölmiðla sé til þess hönnuð að gera það erfitt að svipta fjölmiðla leyfi. Lögin komi einnig í veg fyrir það að ríkisstjórnir geti ritskoðað miðla.

