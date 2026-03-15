Stjórnarformaður Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna hótar að svipta fjölmiðla leyfinu eftir að bandarískt dagblað birti frétt um að Íranir hefðu gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádí-Arabíu. Trump-liðar hafa lýst mikilli óánægju vegna umfjöllunar fjölmiðla um stríðið í Íran.
Brendan Carr, stjórnarformaður Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna (FCC), hótaði því í samfélagsmiðlafærslu í gær að fjölmiðlar yrðu sviptir útvarpsleyfi vegna umfjöllunar þeirra um stríðið í Íran. Carr sakaði fjölmiðla um „blekkingar og rangfærslur í fréttum“ og brýndi fyrir þeim að „leiðrétta stefnu sína áður en þeir þurfa að endurnýja leyfið sitt.“
„Fjölmiðlar verða að vinna í þágu almennings og þeir munu missa leyfin ef þeir gera það ekki,“ bætti hann við í færslu á X þar sem hann endurbirti færslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta þar sem hann rengdi umfjöllun Wall Street Journal sem hafði eftir bandarískum ráðamönnum að fimm áfyllingarþotur hefðu orðið fyrir íranskri loftárás í Sádí-Arabíu í vikunni.
Forsetinn sagði færsluna „vísvitandi villandi“ en tók vissulega fram að lítið tjón hefði orðið á flugvélunum.
Trump hafði sakað fjölmiðilinn um að vilja að Bandaríkin myndu tapa stríðinu við Íran, sem hófst fyrir rétt rúmum tveimur vikum með samþættri árás Ísraels og Bandaríkjamanna á Íran. Dow Jones & Company, sem rekur fjölmiðilinn, hefur ekki tjáð sig um málið.
Að sama skapi kvartaði Pete Hegseth stríðsráðherrann undan umfjöllun sjónvarpsstöðvarinnar CNN um stríðið er hann talaði á blaðamannafundi á föstudag og sagðist hlakka til þess þegar auðkýfingurinn David Ellison tæki við stjórnartaumunum á miðlinum. Ellison er góður vinur Trumps og eigandi Paramount Skydance mun Warner Bros. Discovery og CNN með því, að gefnu samþykki frá Trump-stjórninni. Í heimi fjölmiðla er Ellison best þekktur fyrir að hafa hrist upp í CBS News og ráðið þar til sín fyrir íhaldssamari fjölmiðlamenn.
Frá því að Carr tók við stjórnarformennsku í FCC við upphaf annars kjörtímabils Trumps 2025 hefur hann ítrekað gefið í skyn að hann kynni að svipta sjónvarps- og útvarpsstöðvar leyfinu en sjónvarpsstöðvar þurfa leyfi til hljóð- og myndmiðlunar frá stofnuninni.
Aftur á móti hefur New York Times eftir sérfræðingum í fjölmiðlalöggjöf um að löggjöfin í kringum leyfisveitingar til fjölmiðla sé til þess hönnuð að gera það erfitt að svipta fjölmiðla leyfi. Lögin komi einnig í veg fyrir það að ríkisstjórnir geti ritskoðað miðla.