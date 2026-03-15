Tónlistarkonan Ásta Kristín Pjetursdóttir segist hafa fengið svo misvísandi svör frá aðstandendum Íslensku tónlistarverðlaunanna að óhjákvæmilega læðist að henni grunur um að til hafi staðið að tilnefna hana en sú ákvörðun einhverra hluta vegna verið dregin til baka. Hún þrýstir því áfram á um skýr og gagnsæ svör.
Ásta Kristín varð að vonum bæði spennt og glöð þegar hún fékk tölvupóst með tilkynningu um að hún væri meðal þeirra sem tilnefnd eru til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem verða afhent við hátíðlega athöfn á miðvikudagskvöld. Gleðin varð þó skammvinn þar sem sólarhring síðar var henni tjáð að tilnefningin hefði verið send á hana fyrir slysni.
„Ég set bara spurningar við gagnsæi þessara verðlauna og dreg þá ályktun af svari framkvæmdastjóra Samtóns að ég hafi verið tilnefnd. Ég get samt ekki vitað það með vissu. Kannski var ég tilnefnd en einhver hefur verið ósáttur, tilnefningunni hafnað og einhver annar tekinn inn í staðinn. Það er ekkert sem segir mér að þetta hafi ekki verið svona,“ segir Ásta Kristín.
„Ég get ekkert sagt með fullri vissu. Mér finnst ótrúlegt til þess að hugsa að dómnefndin hafi kannski gert mistök með því að tilnefna of marga. Kannski átti ég að vera á lista sem fór út. Kannski ekki. Og hvað?
Ég vil bara fá að vita hvað virkilega gerðist og fæ ekki svör við því og samskipti mín við ábyrgðaraðila verðlaunanna síðustu daga hafa fengið mig til að setja spurningamerki við gagnsæi verðlaunanna og framkvæmd þeirra í heild sinni.“
Ásta Kristín segir skrýtnar vendingar hafa orðið í þessu undarlega máli eftir umfjöllun Vísis í síðustu viku. Hún hafi í kjölfarið bæði heyrt frá Kristjáni Frey Halldórssyni, framkvæmdastjóra Íslensku tónlistarverðlaunanna, og Guðrúnu Björk Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra Samtóns sem stendur að baki verðlaununum.
Hún segir símtal sem hún átti við Kristján Frey síður en svo hafa slegið á reiði hennar og grun um að einhver maðkur væri í tilnefningamysunni. Hún hafi því í kjölfarið snúið sér að Samtóni og Guðrúnu Björk með kvörtun yfir því sem hún kallar „ alvarlegt gáleysi, sem Kristján Freyr hafi sýnt í starfi „vegna mistaka við tilkynningu á tilnefningu listamanns til Íslensku tónlistarverðlaunanna og þá allra helst eftirmála þeirra mistaka.“
Þá ítrekaði hún kröfu sína um almennilegar útskýringar á því hvað varð til þess að netfang hennar „slæddist inn” á lista fjöldapósts sem sendur var á tilnefnt listafólk.
Segja má að svarpóstur Guðrúnar Bjarkar, í nafni stjórnar Samtóns, hafi gert illt verra því henni og Kristjáni Frey ber ekki saman um hvers eðlis mistökin voru sem settu tilfinningalíf hennar í uppnám með hinum svokallaða „fránefningarpósti“.
Kristján Freyr hafi tjáð henni símleiðis að mistök hafi átt sér stað í tölvukerfi, eða gagnagrunni, sem Íslensku tónlistarverðlaunin notast við til að meðhöndla upplýsingar um umsækjendur. Stjórn Samtóns benti aftur á móti á að mannleg mistök hafi átt sér stað hjá einni af dómnefndum verðlaunanna.
Kristján Freyr hefur axlað fulla ábyrgð á tæknilegu mistökunum og beðið Ástu Kristínu afsökunar á þeim. Guðrún Björk bað hana einnig í bréfi sínu velvirðingar á þessum „leiðu mistökum“ og þeim „vandkvæðum sem þau hafa valdið þér.“
„Mér finnst afskaplega skrýtið að tvö mismunandi svör, hvort úr sinni áttinni, berist frá tveimur af ábyrgðaraðilum Íslensku tónlistarverðlaunanna,“ segir Ásta Kristín og bætir við að hún geti ekki lesið annað út úr svari stjórnarinnar en „að dómnefnd hafi í raun og veru tilnefnt mig áður en ég var síðan fránefnd.“
Henni líði auðvitað ekkert vel að „vera með einhverjar svona spekúlasjónir“ en þær komi upp þegar maður fær mismunandi sögur og ekki skýr svör um hvað raunverulega gerðist.
Ég vil bara að þau eigi almennileg samskipti við mig og svari óþægilegum spurningum mínum um þetta ofboðslega skrýtna mál.“ Hún fari því enn fram á skýr og gagnsæ svör við eftirfarandi spurningum:Í hvaða flokki/flokkum var ég tilnefnd samkvæmt dómnefnd?
Hverjir sitja í viðkomandi dómnefnd?
Hvers vegna var tekin sú ákvörðun að fránefna mig?
Hver tók þá ákvörðun að ég skyldi vera fránefnd?
Guðrún Björk segir í svari sínu til Ástu Kristínar að Kristján Freyr njóti hér eftir sem áður „fulls trausts stjórnar Samtóns til að sinna störfum sínum“ enda hafi stjórnin þekkt hann af góðum störfum mörg undanfarin ár.
Hún ítrekar að stjórn Samtóns þyki „þetta atvik afskaplega leitt en telur um leið að stjórnin geti ekki aðhafst frekar vegna þessa en hér hefur verið greint frá.“ Hún segir jafnframt stjórnina vilja taka fram að samstarf Ástu Kristínar við verðlaunahátíðina hafi hingað til verið með ágætum og framlag hennar til hátíðarinnar sannarlega mikils metið.
Guðrún Björk og Kristján Freyr hafa einnig bæði tjáð henni að Samtónn sé tilbúinn til þess að endurgreiða henni útlagðan kostnað vegna kaupa hennar á flugi kaupum frá Ísafirði til þess að geta verið viðstödd verðlaunahátíðina.
Ástu Kristínu þykir hins vegar ekki nóg að gert enn en sér þó ekki fyrir sér að hægt verði að bæta almennilega fyrir mistökin. „Hvernig geta þau bætt fyrir þetta?“ spyr hún og svarar sjálfri sér með því að það sé eiginlega ekki hægt.
„Ef þau myndu viðurkenna mistök og kannski jafnvel óheiðarleika þá væri það það eina sem gæti mögulega bætt mér þetta upp. Þau ætla bara að borga mér og halda kannski að það sé nóg til þess að ég verði sátt og þau losni við mig,“ segir Ásta Kristín sem finnst viljinn til endurgreiðslu einnig benda til þess að aðstandendur verðlaunanna vilji fyrir alla muni sópa þessu vandræðalega máli sem fyrst undir teppið.
Ásta Kristín segist hafa fengið mikil viðbrögð bæði við frétt Vísis í síðustu viku sem og atburðalýsingum sínum á samfélagsmiðlum. „Það er alveg ljóst að þetta mál hreyfir virkilega við fólki,“ segir Ásta Kristín sem fái ekki betur séð en fólki misbjóði almennt „þetta verklag og framkoma af hálfu verðlauna sem ættu að vera að vinna af virðingu í þágu listamanna.“
Vegna þess að mér finnst þetta ekki snúast bara um að þetta hafi komið fyrir mig, heldur varði þetta tónlistarheiminn allan á Íslandi og það skiptir máli að þau sem standa að svona verðlaunum komi hreint og beint fram á heiðarlegan hátt við okkur listamennina. Það er meginpunkturinn í þessu öllu saman og ég er bara ósátt við þetta og það er eitthvað skrítið í gangi þarna.“Hefurðu á tilfinningunni að þeim finnist þú jafnvel bara leiðinleg og nenni því varla að svara þér?
„Já, ég held það. Ég er bara þannig manneskja og með of sterka réttlætiskennd til þess að láta þetta eiga sig. Þetta er ekki í lagi. Verðlaunin eru afhent í næstu viku og þetta er blettur á hátíðinni.“´