Innlent

Aftur­kölluð til­nefning grun­sam­legri eftir mis­vísandi svör

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Ásta Kristín segir viðbrögð aðstand­enda Ís­lensku tón­listar­verð­launanna síst til þess fallin að slá á reiði hennar og draga úr tor­tryggni í garð tón­listar­verð­launanna eftir að til­kynning um til­nefningu hennar var dregin til baka.
Tón­listar­konan Ásta Kristín Pjeturs­dóttir segist hafa fengið svo mis­vísandi svör frá aðstand­endum Ís­lensku tón­listar­verð­launanna að óhjákvæmi­lega læðist að henni grunur um að til hafi staðið að til­nefna hana en sú ákvörðun ein­hverra hluta vegna verið dregin til baka. Hún þrýstir því áfram á um skýr og gagnsæ svör.

Ásta Kristín varð að vonum bæði spennt og glöð þegar hún fékk tölvupóst með til­kynningu um að hún væri meðal þeirra sem til­nefnd eru til Ís­lensku tón­listar­verð­launanna sem verða af­hent við há­tíð­lega at­höfn á miðviku­dagskvöld. Gleðin varð þó skamm­vinn þar sem sólar­hring síðar var henni tjáð að til­nefningin hefði verið send á hana fyrir slysni.

Að vera eða ekki vera… til­nefnd

„Ég set bara spurningar við gagnsæi þessara verð­launa og dreg þá ályktun af svari fram­kvæmda­stjóra Samtóns að ég hafi verið til­nefnd. Ég get samt ekki vitað það með vissu. Kannski var ég til­nefnd en ein­hver hefur verið ósáttur, til­nefningunni hafnað og ein­hver annar tekinn inn í staðinn. Það er ekkert sem segir mér að þetta hafi ekki verið svona,“ segir Ásta Kristín.

„Ég get ekkert sagt með fullri vissu. Mér finnst ótrú­legt til þess að hugsa að dóm­nefndin hafi kannski gert mistök með því að til­nefna of marga. Kannski átti ég að vera á lista sem fór út. Kannski ekki. Og hvað?

Ég vil bara fá að vita hvað virki­lega gerðist og fæ ekki svör við því og sam­skipti mín við ábyrgðaraðila verð­launanna síðustu daga hafa fengið mig til að setja spurninga­merki við gagnsæi verð­launanna og fram­kvæmd þeirra í heild sinni.“

Vont versnar

Ásta Kristín segir skrýtnar vendingar hafa orðið í þessu undar­lega máli eftir um­fjöllun Vísis í síðustu viku. Hún hafi í kjölfarið bæði heyrt frá Kristjáni Frey Halldórs­syni, fram­kvæmda­stjóra Ís­lensku tón­listar­verð­launanna, og Guðrúnu Björk Bjarna­dóttur, fram­kvæmda­stjóra Samtóns sem stendur að baki verð­laununum.

Hún segir sím­tal sem hún átti við Kristján Frey síður en svo hafa slegið á reiði hennar og grun um að ein­hver maðkur væri í til­nefninga­mysunni. Hún hafi því í kjölfarið snúið sér að Samtóni og Guðrúnu Björk með kvörtun yfir því sem hún kallar „ al­var­legt gá­leysi, sem Kristján Freyr hafi sýnt í starfi „vegna mis­taka við til­kynningu á til­nefningu lista­manns til Ís­lensku tón­listar­verð­launanna og þá allra helst eftir­mála þeirra mis­taka.“

Þá ítrekaði hún kröfu sína um al­menni­legar út­skýringar á því hvað varð til þess að net­fang hennar „slæddist inn” á lista fjöldapósts sem sendur var á til­nefnt listafólk.

Mis­vísandi svör

Segja má að svarpóstur Guðrúnar Bjarkar, í nafni stjórnar Samtóns, hafi gert illt verra því henni og Kristjáni Frey ber ekki saman um hvers eðlis mistökin voru sem settu til­finningalíf hennar í upp­nám með hinum svo­kallaða „frá­nefningarpósti“.

Kristján Freyr hafi tjáð henni sím­leiðis að mistök hafi átt sér stað í tölvu­kerfi, eða gagna­grunni, sem Ís­lensku tón­listar­verð­launin notast við til að meðhöndla upp­lýsingar um um­sækj­endur. Stjórn Samtóns benti aftur á móti á að mann­leg mistök hafi átt sér stað hjá einni af dóm­nefndum verð­launanna.

Kristján Freyr er framkvæmdastjóri Íslensku tónlistarverðlaunanna.



Kristján Freyr hefur axlað fulla ábyrgð á tækni­legu mistökunum og beðið Ástu Kristínu af­sökunar á þeim. Guðrún Björk bað hana einnig í bréfi sínu vel­virðingar á þessum „leiðu mistökum“ og þeim „vand­kvæðum sem þau hafa valdið þér.“

„Mér finnst af­skap­lega skrýtið að tvö mis­munandi svör, hvort úr sinni áttinni, berist frá tveimur af ábyrgðaraðilum Ís­lensku tón­listar­verð­launanna,“ segir Ásta Kristín og bætir við að hún geti ekki lesið annað út úr svari stjórnarinnar en „að dóm­nefnd hafi í raun og veru til­nefnt mig áður en ég var síðan frá­nefnd.“

Henni líði auðvitað ekkert vel að „vera með ein­hverjar svona spekúla­sjónir“ en þær komi upp þegar maður fær mis­munandi sögur og ekki skýr svör um hvað raun­veru­lega gerðist.

Ég vil bara að þau eigi al­menni­leg sam­skipti við mig og svari óþægi­legum spurningum mínum um þetta of­boðs­lega skrýtna mál.“ Hún fari því enn fram á skýr og gagnsæ svör við eftir­farandi spurningum:

Í hvaða flokki/flokkum var ég til­nefnd sam­kvæmt dóm­nefnd?

Hverjir sitja í viðkomandi dóm­nefnd?

Hvers vegna var tekin sú ákvörðun að frá­nefna mig?

Hver tók þá ákvörðun að ég skyldi vera frá­nefnd?

Ekki hægt að gera meira

Guðrún Björk segir í svari sínu til Ástu Kristínar að Kristján Freyr njóti hér eftir sem áður „fulls trausts stjórnar Samtóns til að sinna störfum sínum“ enda hafi stjórnin þekkt hann af góðum störfum mörg undan­farin ár.

Hún ítrekar að stjórn Samtóns þyki „þetta at­vik af­skap­lega leitt en telur um leið að stjórnin geti ekki aðhafst frekar vegna þessa en hér hefur verið greint frá.“ Hún segir jafn­framt stjórnina vilja taka fram að sam­starf Ástu Kristínar við verð­launa­hátíðina hafi hingað til verið með ágætum og fram­lag hennar til hátíðarinnar sannar­lega mikils metið.

Guðrún Björk og Kristján Freyr hafa einnig bæði tjáð henni að Samtónn sé til­búinn til þess að endur­greiða henni út­lagðan kostnað vegna kaupa hennar á flugi kaupum frá Ísafirði til þess að geta verið viðstödd verð­launa­hátíðina.

Blettur á hátíðinni

Ástu Kristínu þykir hins vegar ekki nóg að gert enn en sér þó ekki fyrir sér að hægt verði að bæta al­menni­lega fyrir mistökin. „Hvernig geta þau bætt fyrir þetta?“ spyr hún og svarar sjálfri sér með því að það sé eigin­lega ekki hægt.

„Ef þau myndu viður­kenna mistök og kannski jafn­vel óheiðar­leika þá væri það það eina sem gæti mögu­lega bætt mér þetta upp. Þau ætla bara að borga mér og halda kannski að það sé nóg til þess að ég verði sátt og þau losni við mig,“ segir Ásta Kristín sem finnst viljinn til endur­greiðslu einnig benda til þess að aðstand­endur verð­launanna vilji fyrir alla muni sópa þessu vand­ræða­lega máli sem fyrst undir teppið.

Ásta Kristín segist hafa fengið mikil viðbrögð bæði við frétt Vísis í síðustu viku sem og at­burðalýsingum sínum á sam­félags­miðlum. „Það er alveg ljóst að þetta mál hreyfir virki­lega við fólki,“ segir Ásta Kristín sem fái ekki betur séð en fólki mis­bjóði al­mennt „þetta verk­lag og fram­koma af hálfu verð­launa sem ættu að vera að vinna af virðingu í þágu lista­manna.“

Vegna þess að mér finnst þetta ekki snúast bara um að þetta hafi komið fyrir mig, heldur varði þetta tón­listar­heiminn allan á Ís­landi og það skiptir máli að þau sem standa að svona verð­launum komi hreint og beint fram á heiðar­legan hátt við okkur lista­mennina. Það er megin­punkturinn í þessu öllu saman og ég er bara ósátt við þetta og það er eitt­hvað skrítið í gangi þarna.“

Hefurðu á til­finningunni að þeim finnist þú jafn­vel bara leiðin­leg og nenni því varla að svara þér?

„Já, ég held það. Ég er bara þannig manneskja og með of sterka rétt­lætis­kennd til þess að láta þetta eiga sig. Þetta er ekki í lagi. Verð­launin eru af­hent í næstu viku og þetta er blettur á hátíðinni.“´

Íslensku tónlistarverðlaunin Tónlist

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið