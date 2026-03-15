„Skapaði mikla ringulreið hjá okkur og við erum hrædd“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 15. mars 2026 13:17 Lydía Kims framkvæmdastjóri Rammagerðarinnar. vísir/aðsend Isavia lokaði í fyrrinótt öllum þremur verslunum Rammagerðarinnar á Keflavíkurflugvelli þrátt fyrir að félagið hafi að eigin sögn fengið greiðsluskjól vegna vangreiddrar leigu samkvæmt dómsúrskurði. Framkvæmdastjóri verslunarinnar kveðst hrædd og sakar rekstraraðila flugvallarins um lögbrot. Isavia heldur því fram að Rammagerðin skuldi leigu og því sé rétt að loka versluninni en Rammagerðin vill meina að forsendur leigusamningsins séu með öllu brostnar. Forsvarsaðilar Isavia hafa ekki gefið kost á viðtali fram að þessu. Lokun verslananna kemur í kjölfar þess að Lydía Kims, framkvæmdastjóri Rammagerðarinnar, gagnrýndi framferði og starfshætti Isavia og sagðist ætla fara fram á lögbann gegn rekstraraðilum flugvallarins í samtali við fréttastofu á föstudag. Hrædd og ringluð Lydía segir það hafa komið verulega á óvart að versluninni hafi verið lokað í annað sinn í vikunni. „Við erum vafalaust hrædd. Okkur brá talsvert. Þetta skapaði mikla ringulreið hjá okkur og við erum hrædd. Ég hafði svo sem haft orð á því við okkar lögfræðinga að ég væri hrædd um að Isavia væri líklegt til þessa miðað við hvernig þeir hefðu haft orð á en menn náttúrulega trúðu því ekki og sögðu bara að það væri stórkostlega ólöglegt og að svona framkvæmdir þyrftu að gerast fyrir atbeina sýslumanns.“ Lydía segir farþegafjölda um flugstöðina talsvert undir þeim spám Isavia sem leiguverðið er byggt á. Þá hafi Rammagerðin fengið verslunarpláss afhent of seint. „Við fengum búðina afhenta níu mánuðum of seint og samt var innheimt fulla leigu allan tímann og síðan hafa verið framkvæmdir fyrir utan búðina statt og stöðugt. Og brottfall play og tollastríð og í ofanálag alls konar atriði sem hafa þau áhrif að mörgum mörgum milljónum færri ferðamenn koma hingað en sá fjöldi sem var lagður að okkur í útboðinu. Lögfræðingarnir eru alveg skýrir við Isavia. Það er mikill afsláttur inni sem hefur aldrei verið tekinn til tals. Því er bara ómögulegt að samþykkja þeirra kröfu án þess að okkar krafa á móti sé vegin inn og þessi niðurstaða fengin samkvæmt lögum.“ Hótuðu að loka á allan aðgang að flugvellinum Málið verður tekið fyrir af Héraðsdómi Reykjaness fyrsta apríl. Lydía segist hafa hringt á lögregluna til að fá greiðsluskjólinu framfylgt en ekki fengið nein viðbrögð. „Mér var bara ráðlagt eða sagt af okkar lögfræðingum, frá þessum tveimur stofum, að hringja rakleiðis á lögregluna, sem ég gerði á laugardagsmorgni. Það fór svo sem ekki mikið lengra en það endaði þannig að þeir ætluðu að biðja lögregluna inni á flugstöðinni að hafa samband við mig en það hefur enginn haft samband,“ segir hún og óskar eftir því að Isavia fái aðstoð til að fara eftir lögum. Þá hafi hún engin svör fengið frá forsvarsmönnum Isavia á síðustu dögum. „Ég hef sent pósta á stjórnarmann Isavia til að óska biðlundar og leggja á borðið hve alvarlegt þetta er og sorglegt og leiðinlegt og hvort við getum ekki gripið til almennrar skynsemi og þá að fylgja lögum. Einhvern veginn hefur ekkert orðið úr því. Ég hef ekki átt nein munnleg samskipti frá því að þau hringdu í mig og sögðu mér að ef ég skyldi reyna fjarlægja þeirra tálmanir við verslunina þá myndu þeir loka á alla aðgangspassa okkar inn í flugstöðina. Þarna finnst manni mikið lögbrot eiga sér stað.“ „Þá náttúrulega erum við bara í valnum“ Rammagerðin gæti verið að syngja sitt síðasta á flugvellinum ef ekki fæst farsæl niðurstaða í málið að hennar mati. „Við erum uggandi yfir því að þeir taki þarna frammi fyrir sýslumann og héraðsdómara og bara loki á okkur. Ef þeir loka bara á okkur með sínu, offorsi, að þá náttúrulega erum við bara í valnum. Það er staðreyndin,“ segir hún og tekur fram að 30 starfsmenn starfi fyrir Rammagerðina á flugvellinum. Áhrifin yrðu víðtæk. Rammagerðin hafi verið með starfsemi á flugvellinum frá upphafi. Hún segir samningsstöðu fyrirtækja gagnvart Isavia verulega skakka. Hún kveðst vita til þess að fjölmörg önnur fyrirtæki séu í vandræðum á flugvellinum. „Við erum sannarlega nauðbeygð til þess að bjóða eins bara hátt og mögulega fræðilegt er án þess að vera að skila neinu út úr þessu. Við erum fyrirtæki sem hefur aldrei greitt nokkurn arð. Við erum þarna inni af því að að okkur finnst það skipta máli. Það er okkar DNA. Við höfum verið þarna frá því að flugstöðin opnaði. En fermetraverðið sem við erum að borga þarna, geturðu ímyndað þér, er sko, út úr kortinu miðað við allar tölur nokkurs staðar annars staðar á landinu. Þetta er allt ótrúlega sérstakt. Eins og menn vita og hafa séð, þá hafa hrökklast þarna út stórkostlega flott vörumerki, Joe & The Juice, Kaffitár og núna nýjast þarna stóru flottu erlendu aðilarnir með mathöllina sem að þeir vissulega byggðu upp fyrir mikla peninga."