Eldur kviknaði í fjöl­býli í Úlfarsárdal

Agnar Már Másson skrifar
Slökkviliðið á vettvangi að Friggjarbrunni í kvöld.
Slökkviliðsmenn slökktu í kvöld eld sem kom upp í fjölbýli í Úlfarsárdal. Engan sakaði.

Guðjón Ingason, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að eldur hafi komið upp í íbúð í fjölbýlishúsi við Friggjarbrunn í Úlfarsárdal. 

Það hafi tekið viðbragðsaðila um tíu mínútur að komast að eldinum og svo tekið um tvær mínútur að slökkva hann. Nú vinna slökkviliðsmenn að reykræstingu. 

Guðjón segir að engan hafi þurft að flytja með sjúkrabíl og að allt fólk hafi verið komið út þegar viðbragðsaðila bar að garði. 

Lögregluljós lýstu up Friggjarbrunn í kvöld.

