Hundruð manns í fjöldahjálparstöðvum fyrir norðan: „Það var bara snældu­vit­laust veður“

Agnar Már Másson skrifar
„Það var bara snælduvitlaust veður," segir yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Á mynd má sjá bílaröð að Staðarskála úr norðurátt frá því síðdegis í dag, áður en lögreglan lokaði veginum.

Hundruð manns hafa leitað í fjöldahjálparstöðvar Rauða krossins á Norðvesturlandi í kvöld. Veðurviðvararnir eru fallnar úr gildi en Holtavörðuheiðin stendur enn lokuð. Ekki er ljóst hvenær hún opnar að nýju.

Mikil norðaustanhríð hefur skekið norðausturhornið í dag og lögreglan lokaði í dag 120 kílómetra vegkafla á þjóðveginum sem nær meðal annars yfir Holtavörðuheiði. Ólíklegt þykir að vegurinn opni aftur í kvöld. Lögreglan á Norðurlandi vestra birti Facebook-færslu í dag þar sem hún bað „ALLA“ um að halda sig heima

Lögreglan hefur lokað þessum vegkafla.Já.is

„Það var bara snælduvitlaust veður,“ segir Pétur Björnsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. „Bæði á Holtavörðuheiði og norðan við Hvammstangaafleggjara.“

Rauði krossinn hefur opnað tvær fjöldahjálparstöðvar fyrir þá sem ekki komast leiðar sinnar. Önnur stöðin er í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hin í Reykjaskjóa í Hrútafirði.

Pétur segir að um 200 manns hafi leitað skjóls í íþróttahúsinu á Blönduósi. Hann segir að ekki liggi fyrir nákvæmur fjöldi þeirra sem hafa leitað í Reykjaskóla í Hrútafirði, en klukkan 21 í kvöld höfðu um 70 manns leitað skjóls í skólanum að því er fram kemur í Facebook-færslu Rauða krossins. 

Í færslu Rauða krossins segir að sjálfboðaliðar frá Rauða krossinum sjái um stöðvarnar í góðri samvinnu við heimafólk.

Gular veðurviðvaranir sem hafa verið í gildi á norðvesturhorni landsins eiga að féllu úr gildi klukkan 23 samkvæmt vef Veðurstofunnar en heiðin er enn lokuð samkvæmt vef Vegagerðarinnar.

Pétur hjá lögreglunni segir þó að enn sé brjálað veður á Holtavörðuheiðinni og við Hvammstangaafleggjara. Ekki liggi fyrir hvenær heiðin verði opnuð á ný en Vegagerðin tekur þær ákvarðanir, að sögn lögregluþjónsins.

Fjöldi fólks hefur lent í umferðaróhappi í dag og björgunarsveitir hafa haft í nógu að snúast.

