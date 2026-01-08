Erlent

Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum

Samúel Karl Ólason skrifar
Lindsey Graham með Donald Trump á dögunum. AP/Alex Brandon

Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins Í Bandaríkjunum, lýsti því yfir í gærkvöldi að hann hefði fengið Donald Trump, forseta, til að veita frumvarpi um hertar refsiaðgerðir gagnvart Rússum blessun sína. Frumvarpið, sem nýtur stuðnings þingmanna úr báðum flokkum Bandaríkjanna, var samið fyrir mörgum mánuðum síðan en aldrei lagt fyrir þing vegna andstöðu Trumps.

Í yfirlýsingu sem hann sendi út í gær sagðist Graham hafa átt langan skilvirkan fund með Trump og að Trump hefði veitt frumvarpinu samþykki sitt.

„Þetta er góður tími, þar sem Úkraínumenn eru að gefa ívilnanir og stefna að friði og Pútín gerir ekkert nema tala og heldur áfram að drepa saklaust fólk,“ sagði Graham.

Hann sagði að frumvarpið myndi gera Trump kleift að refsa ríkjum sem kaupa enn olíu af Rússlandi og fjármagna þannig stríðsrekstur Rússa. Sala á olíu og jarðgasi er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins.

Graham vísaði sérstaklega til Kína, Indlands og Brasilíu og sagði að frumvarpið myndi gefa Trump mikið vogarafl gagnvart þeim til að fá ráðamenn þar til að hætta að kaupa olíu af Rússlandi.

Um tíma í fyrra þótti mögulegt að þingmenn gætu farið fram hjá Trump og gert frumvarpið að lögum án samþykkis hans.

Sjá einnig: Mun þingið fara fram hjá Trump?

Þá sagði hann mögulegt að atkvæðagreiðsla um frumvarpið gæti farið fram í næstu viku. Blaðamenn vestanhafs sem fjalla um þingið segja það hæpið. Mikið sé um að vera á þingi í næstu viku og segir einn blaðamaður að líklega verði ekki hægt að greiða atkvæði um frumvarpið fyrr en í fyrsta lagi í næsta mánuði.

Þá séu nokkrir þingmenn, og þá sérstaklega einn öldungadeildarþingmaðurinn Rand Paul, sem hafa lýst yfir andstöðu við frumvarpið og hótað að gera allt sem þeir geta til að standa í vegi þess.

Ekki í fyrsta sinn

Eins og áður segir eru nokkrir mánuðir síðan frumvarpið var fyrst samið. Síðan þá mun það hafa tekið nokkrum breytingum þar sem Graham og félagar hafa reynt að koma til móts við Trump og aðra í Hvíta húsinu. Eins og kemur fram í frétt Politico er þetta ekki í fyrsta sinn sem Graham segir frumvarpið á leið í gegnum þingið. Það hefur ekki raungerst í þeim tilfellum.

Talsmaður Grahams svaraði ekki fyrirspurn Politico um hvort frumvarpið hefði tekið umfangsmiklum breytingum og hvaða breytingar þær væru þá.

Frá því hann tók aftur við embætti forseta Bandaríkjanna hefur Trump ítrekað hótað því að beita Rússa hörðum refsiaðgerðum en lítið staðið við hótanir sínar. Í október beitti hann tvö stærstu olíufyrirtæki Rússlands refsiaðgerðum en eftirfylgni varðandi þær aðgerðir er talin hafa verið lítil.

Bandaríkin Donald Trump Rússland Vladimír Pútín Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður

Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands

Olíuskipi sem elt var af yfirvöldum í Bandaríkjunum og Rússar hafa sent herskip til móts við, var í nótt siglt inn í efnahagslögsögu Íslands. Skipið var alltaf á alþjóðlegu hafsvæði, þó það hafi verið rétt innan efnahagslögsögunnar.

Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví

Áhafnir að minnsta kosti sextán olíuflutningaskipa virðast vera að reyna að komast gegnum herkví Bandaríkjanna um Venesúela. Slökkt hefur verið á sendum skipanna eða raunverulegar staðsetningar þeirra huldar á síðustu tveimur dögum en þar áður höfðu skipin verið við bryggju í Venesúela til lengri tíma.

„Sannur Finni“ fær hæli í Rúss­landi

Rússnesk stjórnvöld hafa veitt fyrrverandi þingmanni fjarhægriflokksins Sannra Finna hæli á grundvelli meintra pólitískra ofsókn sem hann sæti í heimalandi sínu. Hann var rekinn úr flokknum fyrir fimm árum vegna rasískra skrifa á netinu.

Sífellt fleiri hermenn falla á ári hverju

Fjöldi rússneskra hermanna sem fallið hafa í átökunum í Úkraínu hefur aukist meira á undanförnum tíu mánuðum en nokkurn tímann áður frá því stríðið hófst. Minningargreinum um rússneska hermenn í fjölmiðlum í Rússlandi hefur fjölgað um fjörutíu prósent á þessu ári, borið saman við 2024.

