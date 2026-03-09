Erlent

Felldu sex í á­rás á enn einn bátinn

Samúel Karl Ólason skrifar
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, og skjáskot úr myndbandi hersins sem sýnir bátinn fljóta kyrrstæðan rétt áður en hann var sprengdur í loft upp.
Bandarískir hermenn gerðu í gær árás á bát á austanverðu Kyrrahafi, undan ströndum Bandaríkjanna, og felldu þar sex menn. Báturinn er sagður hafa verið notaður til að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna en fjölmargar sambærilegar árásir hafa verið gerðar á Kyrrahafi og Karíbahafi á undanförnum mánuðum.

Árásirnar eru orðnar fleiri en fjörutíu og er vitað til þess að að minnsta kosti 157 manns hafi dáið í þeim.

Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið- og Suður-Ameríku birti í nótt myndband af árásinni. Eins og oft áður er því haldið fram að bátnum hafi verið siglt eftir þekktum smyglleiðum en að öðru leyti eru engar sannanir færðar fyrir því að stjórnendur bátsins hafi verið að brjóta lög.

Donald Trump og starfsfólk hans hafa haldið því fram að Bandaríkin eigi í átökum við fíkniefnasamtök í Suður-Ameríku sem hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök. Því hefur verið haldið fram að þessir meintu smyglarar séu vígamenn og að Bandaríkin eigi í átökum við þá.

Átök þessi eiga að vera sambærileg átökum Bandaríkjanna við hryðjuverkamenn svo þingið þurfi ekki að lýsa yfir stríði, í samræmi við lög.

Árásirnar eru verulega umdeildar en Bandaríkjamenn hafa ekki fært sannir fyrir ásökunum sínum um að bátarnir séu notaðir til að smygla fíkniefnum. Þar að auki er ekki dauðarefsing fyrir fíkniefnasmygl í neinu ríki Bandaríkjanna og hafa árásirnar verið gagnrýndar harðlega sem aftökur án dóms og laga.

Vilja fá fleiri til að taka þátt

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fundaði um helgina með þjóðarleiðtogum í Suður-Ameríku og hvatti hann þá til að taka þátt í aðgerðum Bandaríkjanna gegn fíkniefnasamtökum og glæpasamtökum, sem hann sagði ógna þjóðaröryggi Bandaríkjanna, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Yfirvöld í Ekvador hafa samþykkt þetta en undanfarna viku hafa bandarískir hermenn starfað með þarlendum hermönnum og farið í hart gegn skipulögðum glæpasamtökum þar.

