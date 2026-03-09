Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stríðið við Íran aðeins munu enda með sameiginlegri ákvörðun hans og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, um að láta af árásum á landið.
Frá þessu greinir Times of Israel.
Miðillinn virðist hafa rætt við Trump í síma í gær en forsetinn hefur verið afar duglegur við að svara spurningum ýmissa miðla frá því átökin hófust.
Trump var meðal annars spurður að því hvort Ísraelsmenn myndu mögulega halda áfram árásum sínum eftir að Bandaríkjamenn drægju sig í hlé en forsetinn sagðist ekki telja að það yrði nauðsynlegt.
Spurður að því hvort hann væri einráður um endalok átakanna eða hvort Netanyahu myndi eiga hlut að máli svaraði hann:
„Ég held það sé svolítið sameiginlegt. Við höfum verið að tala saman. Ég mun taka ákvörðun þegar til þess kemur en allt verður tekið til greina,“ sagði hann.
Olíuverð er nú komið yfir 100 dali á tunnu í fyrsta sinn í fjögur ár. Trump sagði í nótt að um væri að ræða „tímabundin“ áhrif átakanna en orkumálaráðherrann Chris Right sagði í samtali við CNN um helgina að truflanir á flutningum myndu aðeins vara vikur, ekki mánuði.
Markaðir hafa hins vegar lækkað í Asíu í morgun; Nikkei 225 um sjö prósent, Kospi í Suður-Kóreu um 7,3 prósent og Hang Seng í Hong Kong um 2,6 prósent.