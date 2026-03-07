Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. mars 2026 16:42 Andrew Mountbatten-Windsor er yngsti bróðir Karls konungs. EPA Forsætisráðherra Kanada kallar eftir því að Andrew Mountbatten-Windsor verði tekinn af erfðaröðinni að bresku krúnunni. Fyrrverandi prinsinn var handtekinn fyrir nokkrum vikum, grunaður um brot í opinberu starfi. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að á ferðalagi í Japan hafi Mark Carney sagt, forsætisráðherra Kanada, að hann teldi að viðurstyggileg framkoma Mountbatten-Windsor ætti að leiða til þess að hann yrði fjarlægður úr erfðaröðinni. Mountbatten-Windsor afsalaði sér öllum titlum í október 2025 og var rúmri viku síðar sviptur prins-titilinum. Honum var gert að flytja í annað húsnæði. Á 66 ára afmælisdaginn nú í febrúar var hann handtekinn, grunaður um brot í opinberu starfi, og framkvæmd húsleit á heimili hans. Hann var að endingu látinn laus. Þrátt fyrir að vera ekki lengur prins er Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, áttundi í erfðaröðinni að bresku krúnunni. „Þótt hann sé hann sé langt aftur í röðinni, þá stendur lögmálið,“ sagði Carney. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, sagði í síðasta mánuði við Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, að hann myndi samþykkja allar tillögur um að fjarlægja Mountbatten-Windsor úr erfðaröðinni. Þá tók Christopher Luxon, forsætisráðherra Nýja-Sjálands, undir orð Albanese. „Þetta eru alvarlegar ásakanir og Ástralir taka þær alvarlega,“ sagði Albanese. Til að fjarlægja Mountbatten-Windsor úr erfðaröðinni þarf þingið að samþykkja þingsályktun og Karl Bretakonungur að veita henni konunglega staðfestingu. Þá þurfa leiðtogar fjórtán samveldanna einnig að styðja tillöguna. Breska ríkisstjórnin hefur sagst vera að íhuga lög til að fjarlægja prinsinn úr erfðaröðinni en forsvarsmenn bresku krúnunnar hafa ekki tjáð sig opinberlega um málið. Mál Andrésar prins Bretland Kóngafólk Mál Jeffrey Epstein Mest lesið Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Eldingu laust niður á höfuðborgarsvæðinu Veður Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Innlent Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Innlent Soham-morðinginn látinn Erlent Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Innlent „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Innlent Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Innlent Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Innlent Tveir á slysadeild með áverka í andliti Innlent Fleiri fréttir Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Sjá meira