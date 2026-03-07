Erlent

Leið­togar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Andrew Mountbatten-Windsor er yngsti bróðir Karls konungs.
Forsætisráðherra Kanada kallar eftir því að Andrew Mountbatten-Windsor verði tekinn af erfðaröðinni að bresku krúnunni. Fyrrverandi prinsinn var handtekinn fyrir nokkrum vikum, grunaður um brot í opinberu starfi.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að á ferðalagi í Japan hafi Mark Carney sagt, forsætisráðherra Kanada, að hann teldi að viðurstyggileg framkoma Mountbatten-Windsor ætti að leiða til þess að hann yrði fjarlægður úr erfðaröðinni.

Mountbatten-Windsor afsalaði sér öllum titlum í október 2025 og var rúmri viku síðar sviptur prins-titilinum. Honum var gert að flytja í annað húsnæði. Á 66 ára afmælisdaginn nú í febrúar var hann handtekinn, grunaður um brot í opinberu starfi, og framkvæmd húsleit á heimili hans. Hann var að endingu látinn laus.

Þrátt fyrir að vera ekki lengur prins er Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, áttundi í erfðaröðinni að bresku krúnunni. 

„Þótt hann sé hann sé langt aftur í röðinni, þá stendur lögmálið,“ sagði Carney.

Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, sagði í síðasta mánuði við Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, að hann myndi samþykkja allar tillögur um að fjarlægja Mountbatten-Windsor úr erfðaröðinni. Þá tók Christopher Luxon, forsætisráðherra Nýja-Sjálands, undir orð Albanese.

„Þetta eru alvarlegar ásakanir og Ástralir taka þær alvarlega,“ sagði Albanese.

Til að fjarlægja Mountbatten-Windsor úr erfðaröðinni þarf þingið að samþykkja þingsályktun og Karl Bretakonungur að veita henni konunglega staðfestingu. Þá þurfa leiðtogar fjórtán samveldanna einnig að styðja tillöguna.

Breska ríkisstjórnin hefur sagst vera að íhuga lög til að fjarlægja prinsinn úr erfðaröðinni en forsvarsmenn bresku krúnunnar hafa ekki tjáð sig opinberlega um málið.

