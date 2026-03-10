„Höfum ekki unnið nóg“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 10. mars 2026 00:01 Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði mikið úr „velgengni“ Bandaríkjahers í Íran undanfarna daga á blaðamannafundi í dag. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að átökin við Íran verði yfirstaðin „innan tíðar“ en að Bandaríkin eigi enn eftir að hrósa fullnaðarsigri. Hann segir Bandaríkjaher hafa tekist að eyðileggja allt að níutíu prósent af hernaðarinnviðum í landinu undanfarna tíu daga. Trump ávarpaði þingmenn Repúblikana í Flórída fyrr í kvöld þar sem hann ræddi stöðu átakanna í Íran en tíu dagar eru síðan Ísraels- og Bandaríkjaher hófu að gera árásir á Íran. Átökin hafa síðar dreift úr sér um stóran hluta Mið-Austurlandanna með loftárásum Írana og Ísraela og Bandaríkjamanna á víxl. Sagði árásirnar til komnar vegna hótana Írana Á fundinum lýsti Trump aðgerðum Bandaríkjahers sem skammtímaaðgerð til að „losna við nokkra mjög illa menn“. Aðgerðin væri í raun „smávægilegur útúrdúr“ úr hans dagskrá. Þá sagðist hann hafa fyrirskipað loftárásirnar í lok febrúar vegna þess að Íranir hefðu hótað að gera árásir á Bandaríkin innan viku. „Þeir áttu miklu fleiri eldflaugar en nokkurn hefði grunað,“ sagði Trump. Á undanförnum tíu dögum hefði Bandaríkjaher aftur á móti eyðilagt áttatíu prósent af eldflaugavörpum og sjóher Íran. „Við höfum þegar unnið á svo marga vegu, en við höfum ekki unnið nóg,“ sagði hann við þingmennina. „Við höldum ótrauð áfram, staðráðin í að ná fullnaðarsigri og að útrýma þessari langvarandi ógn í eitt skipti fyrir öll,“ sagði Trump og vísaði þar væntanlega til kjarnorkuáætlunar klerkastjórnarinnar. Hann minntist á efnahagslegu áhrifin sem stríðið hefur haft í för með sér. Líkt og fram hefur komið hefur verð á hráolíu ekki verið hærra í fjögur ár en frá því að stríðið hófst hefur olíuverð hækkað um í kringum fjörutíu prósent. Um bandaríska hlutabréfamarkaðinn, sem tók dýfu í dag, sagði hann að hann kæmist aftur á flug innan tíðar. „Um leið og við erum búin að losa okkur við allt sem við erum að vinna í núna... Við höfðum í raun ekkert val.“ Ekki sagt hvern hann vilji í stað Khamenei Á blaðamannafundi að fundinum loknum ítrekaði Trump „velgengni“ Bandaríkjahers í Íran og sagði hernaðaraðgerðina svo gott sem yfirstaðna. Herinn hafi skotið á meira en fimm þúsund skotmörk, þar á meðal mikilvæga hernaðarinnviði. „Eldflaugamáttur þeirra hefur minnkað í um tíu prósent, jafnvel minna,“ sagði hann. Þá sagði hann síðar að drónamáttur ríkisins væri um 25 prósent af því sem hann hefði verið fyrir árásirnar. Blaðamenn, þar á meðal blaðamaður BBC á staðnum, hafa dregið í efa réttmæti upplýsinga sem hann hefur gefið um eyðileggingu í Íran. Aðspurður sagðist hann enn og aftur reikna með að árásum Bandaríkjahers lyki innan tíðar. „Bráðum, hugsa ég. Allt sem Íranir eiga er fyrir bí, meira að segja forystan.“ Trump sagði í samtali við New York Post fyrr í dag að hann væri óánægður með val Írana á nýjum leiðtoga en Mojtaba Khamenei, sonur Ali Khamenei, nýfallins æðstaklerks Íran, hefur tekið við embættinu. Trump hefur ekkert gefið út um hans óskir í þeim efnum en sagst vilja hafa áhrif í vali á næsta þjóðarleiðtoga. 