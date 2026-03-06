Erlent

Rússar hjálpa Írönum að finna skot­mörk

Samúel Karl Ólason skrifar
Eldflaugar á himni yfir Ísrael.
Eldflaugar á himni yfir Ísrael. AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Yfirvöld í Rússlandi deila upplýsingum með Írönum um staðsetningar Bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum, byggingar og önnur möguleg skotmörk fyrir skotflaugar og sjálfsprengidróna Írana.

Heimildarmenn Washington Post í stjórnsýslu Bandaríkjanna, sem hafa séð skjöl frá leyniþjónustum Bandaríkjanna um að Rússar séu að deila upplýsingum með Íran, segja upplýsingar þessar meðal annars snúa að því hvar finna megi herskip, herþotur og hermenn.

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, var fyrr í vikunni spurður út í aðkomu Rússa eða Kínverja, sem eru bandamenn Íran. Hann svaraði á þá leið að þeir skiptu í raun ekki máli að svo stöddu.

Bandaríkjamenn hafa lengi útvegað Úkraínumönnum sambærilegar upplýsingar um Rússa. Íran hefur einnig eitt Rússum umfangsmikinn stuðning við innrásina í Úkraínu og þá sérstaklega hvað varðar sjálfsprengidróna. Þá fengu Rússar upprunalega frá Íran.

Embættismennirnir segja að umfang aðstoðarinnar sé ekki ljóst en árásir Bandaríkjamanna og Ísraela á Írani hafi komið verulega niður á getu þeirra síðastnefndu til að finna skotmörk upp á eigin spýtur.

Íranir hafa skotið hundruð eldflauga á ýmis skotmörk í nágrannaríkjum sínum og notast við þúsundir sjálfsprengidróna. Þessar árásir hafa valdið nokkru tjóni og hafa sumar þeirra beinst að hernaðarinnviðum Bandaríkjanna á svæðinu, eins og stjórnstöðvum, ratsjám og öðru slíku. Að minnsta kosti sex bandarískir hermenn og nokkrir til viðbótar særðust í einni slíkri árás á sunnudaginn.

Þá var einnig gerð árás á starfstöð Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) í Sádi-Arabíu á dögunum.

Sérfræðingur í málefnum rússneska hersins segir árásir Írana hafa verið mjög markvissar gegn stjórnstöðvum og ratsjám. Íranir búi ekki yfir mörgum gervihnöttum sem nýtast í hernaði og því væru upplýsingar úr gervihnöttum Rússa mjög mikilvægar Írönum.

Árásir Írana hafa þótt betri og skilvirkari en áður og hafa drónar og skotflaugar þeirra ítrekað komist gegnum loftvarnir.

