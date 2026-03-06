Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Samúel Karl Ólason skrifar 6. mars 2026 15:30 Eldflaugar á himni yfir Ísrael. AP Photo/Ohad Zwigenberg) Yfirvöld í Rússlandi deila upplýsingum með Írönum um staðsetningar Bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum, byggingar og önnur möguleg skotmörk fyrir skotflaugar og sjálfsprengidróna Írana. Heimildarmenn Washington Post í stjórnsýslu Bandaríkjanna, sem hafa séð skjöl frá leyniþjónustum Bandaríkjanna um að Rússar séu að deila upplýsingum með Íran, segja upplýsingar þessar meðal annars snúa að því hvar finna megi herskip, herþotur og hermenn. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, var fyrr í vikunni spurður út í aðkomu Rússa eða Kínverja, sem eru bandamenn Íran. Hann svaraði á þá leið að þeir skiptu í raun ekki máli að svo stöddu. Bandaríkjamenn hafa lengi útvegað Úkraínumönnum sambærilegar upplýsingar um Rússa. Íran hefur einnig eitt Rússum umfangsmikinn stuðning við innrásina í Úkraínu og þá sérstaklega hvað varðar sjálfsprengidróna. Þá fengu Rússar upprunalega frá Íran. Embættismennirnir segja að umfang aðstoðarinnar sé ekki ljóst en árásir Bandaríkjamanna og Ísraela á Írani hafi komið verulega niður á getu þeirra síðastnefndu til að finna skotmörk upp á eigin spýtur. Íranir hafa skotið hundruð eldflauga á ýmis skotmörk í nágrannaríkjum sínum og notast við þúsundir sjálfsprengidróna. Þessar árásir hafa valdið nokkru tjóni og hafa sumar þeirra beinst að hernaðarinnviðum Bandaríkjanna á svæðinu, eins og stjórnstöðvum, ratsjám og öðru slíku. Að minnsta kosti sex bandarískir hermenn og nokkrir til viðbótar særðust í einni slíkri árás á sunnudaginn. Þá var einnig gerð árás á starfstöð Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) í Sádi-Arabíu á dögunum. Sérfræðingur í málefnum rússneska hersins segir árásir Írana hafa verið mjög markvissar gegn stjórnstöðvum og ratsjám. Íranir búi ekki yfir mörgum gervihnöttum sem nýtast í hernaði og því væru upplýsingar úr gervihnöttum Rússa mjög mikilvægar Írönum. Árásir Írana hafa þótt betri og skilvirkari en áður og hafa drónar og skotflaugar þeirra ítrekað komist gegnum loftvarnir. Íran Rússland Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Ísrael Innrás Rússa í Úkraínu Tengdar fréttir Skipti ekki máli hvaðan olían er Framkvæmdastjóri N1 segir mikilvægt að umræða um verðlag á eldsneyti og áhrif hækkandi heimsmarkaðsverðs olíu hér á landi byggi á staðreyndum. Olíufélögin hafa verið nokkuð gagnrýnd vegna verðhækkana í kjölfar árása á Íran, meðal annars af þingmanni og FÍB. 6. mars 2026 14:44 Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að ekkert samkomulag verði gert við klerkastjórnina í Íran. Alger og skilyrðislaus uppgjöf sé það eina sem komi til greina. Eftir að búið sé að velja nýja(n) ásættanlega(n) leiðtoga landsins, sem hann segist vilja fá að velja, geti uppbygging Íran hafist. 6. mars 2026 14:19 Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Rannsakendur Bandaríkjahers telja líklegt að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árás á stúlknaskóla í suðurhluta Íran í upphafi stríðsins þar. Rannsókn þeirra er ekki lokið en að minnsta kosti 175 dóu í árásinni og þar af mest skólastúlkur. 6. mars 2026 10:32 Mest lesið Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Sjá meira