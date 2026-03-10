Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hringdi í Vladimír Pútín, kollega sinn í Rússlandi, í gær og ræddu þeir saman í klukkutíma. Meðal umræðuefna voru stríðið gegn Íran, Venesúela, staðan á olíumarkaði og stríð Rússa í Úkraínu.
Yfirvöld í Kreml sögðu frá símtalinu í gærkvöldi og birtu yfirlit yfir hvað forsetarnir eiga að hafa rætt sín á milli. Í yfirlýsingu segir ráðgjafi Pútíns að símtalið hafi verið hefðbundið. Forsetarnir hefðu ekki talað saman síðan í desember og að báðir hafi sammælst um að ræða oftar saman.
Samkvæmt Kreml mun Pútín hafa lagt til leiðir til að binda enda á stríðið gegn Íran, sem er bandalagsríki Rússlands. Þá mun Trump hafa ítrekað áhuga sinn á því að binda enda á stríð Rússa gegn Úkraínu eins fljótt og hægt væri.
Sjá einnig: Íranir enn vígreifir
Í yfirlýsingu Kreml segir að Trump hafi verið gert ljóst að Rússar sæktu fram víða á víglínunni í Úkraínu og það ætti að hvetja yfirvöld í Kænugarði til að semja „loksins“ um endalok stríðsins.
Ráðamenn í Rússlandi hafa lagt mikið kapp á að halda því fram við Trump og ráðgjafa hans að sigur þeirra í Úkraínu sé óhjákvæmilegur og að það séu Úkraínumenn sem standi í vegi friðar með því að verða ekki við kröfum Rússa.
Hvíta húsið hefur ekkert sagt um símtalið en Trump sagðist á blaðamannafundi í gær hafa átt „mjög gott“ símtal við Pútín. Trump sagði að Pútín hefði viljað hjálpa hvað varðar stríðið gegn Íran, samkvæmt frétt Reuters.
„Ég sagði: „Þú gætir hjálpað meira með því að binda enda á Úkraínu-Rússland stríðið. Það væri meiri hjálp í því.““
Stutt er síðan ríkisstjórn Trumps slakaði á viðskiptaþvingunum í garð Rússlands með því að leyfa Indverjum að kaupa rússneska olíu og sleppa við refsiaðgerðir. Trump gaf til kynna í gærkvöldi, eftir símtalið við Pútín, að von væri á frekari tilslökunum, eins og fjölmiðlar ytra hafa sagt til skoðunar í Hvíta húsinu.
Sjá einnig: Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk
Án þess að nefna Rússland sagði hann að markmiðið væri að lækka olíuverð. Hann sagði að þvinganir yrðu felldar niður tímabundið en sagði að mögulega yrðu þær ekki settar á aftur. Þess þyrfti kannski ekki, þar sem það yrði „svo mikill friður“.
Trump: "We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries, we're gonna take those sanctions off until this straightens out. Who knows -- maybe we won't have to put them on, there will be so much peace." pic.twitter.com/qseD3VmgDi— Aaron Rupar (@atrupar) March 9, 2026
Trump: "We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries, we're gonna take those sanctions off until this straightens out. Who knows -- maybe we won't have to put them on, there will be so much peace." pic.twitter.com/qseD3VmgDi