Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi

Ríkisstjórn Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, vill halda Íslandi utan Evrópusambandsins, þar sem innganga myndi veikja samningsstöðu Bandaríkjanna gagnvart Íslandi hvað varðar viðskipti og koma niður á varnarmálum Bandaríkjanna. Bandarískur ráðgjafi breska stjórnmálamannsins Nigel Farage, formanns breska flokksins Reform, er sagður hafa komið tvisvar sinnum til Íslands á þessu ári.
Sá ráðgjafi er sagður hafa rætt við íslenska stjórnmálamenn í Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum.
Þetta er meðal þess sem haldið er fram í grein á norska vefnum Altinget.no, þar sem vitnað er í meðlimi teymisins sem koma að því að undirbúa Billy Long fyrir veruna sem sendiherra hér á landi.
Í greininni segir að staða Íslands hafi fengið aukið vægi vestanhafs á dögunum eftir Hringborð norðurslóða í Róm á dögunum. Þar hafi Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, til að mynda leitt umræður um fullveldi á norðurslóðum með hliðsjón af nýrri heimsmynd. Þar hafi hún talað um mikilvægi þess að veita Kínverjum aðkomu að samráði um norðurslóðir.
Því eru Bandaríkjamenn alls ekki sammála. Til dæmis má benda á það að meint umsvif Kínverja á og kringum Grænland er stór ástæða fyrir því að Trump hefur haldið því fram að Bandaríkin verði að eignast ríkið.
Í grein Altinget segir einnig að það sé í hag Bandaríkjanna að halda ríkjum Evrópu utan ESB og einöngruðum. Samstaða ríkjanna komi niður á samningsstöðu Bandaríkjanna og er vísað til þess að Noregur, sem standi eitt og sér, hafi nýlega gert mjög slæmt viðskiptasamkomulag við Trump.
Vísir er búinn að senda fyrirspurnir um málið á utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og sendiráðið hér á landi.
Þegar tilkynnt var að þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi viðræður við ESB myndi fara fram í ágúst sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, að búast mætti við því að erlend ríki reyndu að hafa afskipti af kosningunni. Slík afskipti yrðu ekki liðin, hvort sem þau væru af hálfu Evrópusambandsins eða annarra ríkja.
„Það má búast við því að erlend ríki geti verið með óbein afskipti af okkur. Þá skiptir þess vegna máli að við tökum yfirvegaða og upplýsta umræðu,“ sagði Þorgerður.
