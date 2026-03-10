Innlent

Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Ís­landi

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Runólfur Pálsson er forstjóri Landspítalans.
Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, ætlar að eiga fund með Dariu Peremot, háls-, nef- og eyrnalækni frá Úkraínu, sem þjónar til borðs á Landnámssetrinu í Borgarnesi.

Skessuhorn hefur fjallað um mál Dariu, sem hefur ekki getað fengið vinnu hjá heilbrigðisstofnun hér á landi, þrátt fyrir að hafa lokið lokaprófinu við læknadeild Háskóla Íslands til að sýna fram á kunnáttu sína.

Til að fá réttindi hér á landi þarf hún að starfa sem aðstoðarlæknir annars læknis í sex mánuði en þrátt fyrir að hafa sótt um slíkar stöður vítt og breytt um landið hefur hún aðeins einu sinni fengið viðtal. 

Það var þegar auglýst var eftir læknum í sumarafleysingar á Selfossi. Dariu var ekki boðið starf.

Runólfur sagðist í samtali við Skessuhorn hafa séð viðtal miðilsins við Dariu og viljað skoða málið nánar. Þá sé mikilvægt að skoða stöðuna heildstætt; hvernig tekið sé á móti flóttafólki með dýrmæta menntun og reynslu.

„Við á Landspítalanum erum helsta menntastofnun landsins á þessu sviði og það þarf að fara ofan í saumana á þessu,“ segir Runólfur. „Þarna þarf að fara vel yfir málið og koma í veg fyrir að svona sé farið með fólk og dýrmæta menntun.“

Daria er 37 ára og var yfirlæknir á sjúkrahúsi í Kharkív. Hún kom hingað til lands ásamt móður sinni og tólf ára syni skömmu eftir innrás Rússa. 

Daria greinir frá því í viðtalinu við Skessuhorn að eiga vinkonu sem fór til Svíþjóðar en sú sé fyrir löngu farin að starfa sem læknir á stóru sjúkrahúsi.

