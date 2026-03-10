Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 10. mars 2026 11:35 Runólfur Pálsson er forstjóri Landspítalans. Vísir/Vilhelm Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, ætlar að eiga fund með Dariu Peremot, háls-, nef- og eyrnalækni frá Úkraínu, sem þjónar til borðs á Landnámssetrinu í Borgarnesi. Skessuhorn hefur fjallað um mál Dariu, sem hefur ekki getað fengið vinnu hjá heilbrigðisstofnun hér á landi, þrátt fyrir að hafa lokið lokaprófinu við læknadeild Háskóla Íslands til að sýna fram á kunnáttu sína. Til að fá réttindi hér á landi þarf hún að starfa sem aðstoðarlæknir annars læknis í sex mánuði en þrátt fyrir að hafa sótt um slíkar stöður vítt og breytt um landið hefur hún aðeins einu sinni fengið viðtal. Það var þegar auglýst var eftir læknum í sumarafleysingar á Selfossi. Dariu var ekki boðið starf. Runólfur sagðist í samtali við Skessuhorn hafa séð viðtal miðilsins við Dariu og viljað skoða málið nánar. Þá sé mikilvægt að skoða stöðuna heildstætt; hvernig tekið sé á móti flóttafólki með dýrmæta menntun og reynslu. „Við á Landspítalanum erum helsta menntastofnun landsins á þessu sviði og það þarf að fara ofan í saumana á þessu,“ segir Runólfur. „Þarna þarf að fara vel yfir málið og koma í veg fyrir að svona sé farið með fólk og dýrmæta menntun.“ Daria er 37 ára og var yfirlæknir á sjúkrahúsi í Kharkív. Hún kom hingað til lands ásamt móður sinni og tólf ára syni skömmu eftir innrás Rússa. Daria greinir frá því í viðtalinu við Skessuhorn að eiga vinkonu sem fór til Svíþjóðar en sú sé fyrir löngu farin að starfa sem læknir á stóru sjúkrahúsi. Heilbrigðismál Landspítalinn Úkraína Flóttafólk á Íslandi Háskólar Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Íranir enn vígreifir Erlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Sjá meira