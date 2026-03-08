Erlent

Sonur Khamenei nýr leið­togi Írans

Freyja Þórisdóttir skrifar
Mojtaba Khamenei, sonur Ayatollah Ali Khamenei.
Mojtaba Khamenei er nýr leiðtogi Íran. Hann er sonur Ayatollah Ali Khamenei, fyrrverandi æðsta leiðtoga Íran sem lést í loftárásum Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna þann 28. febrúar.

Þessu var greint frá í tilkynningu á Írönskum ríkismiðlum rétt í þessu. Fregnir höfðu borist af því á undandörnum dögum að Mojtaba myndi taka við af föður sínum en Ísraelar hafa lýst því yfir að þeir muni eltast við hvern sem verður lýstur arftaki Khamenei.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

