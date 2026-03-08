Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Freyja Þórisdóttir skrifar 8. mars 2026 21:27 Mojtaba Khamenei, sonur Ayatollah Ali Khamenei. Vísir/AP Mojtaba Khamenei er nýr leiðtogi Íran. Hann er sonur Ayatollah Ali Khamenei, fyrrverandi æðsta leiðtoga Íran sem lést í loftárásum Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna þann 28. febrúar. Þessu var greint frá í tilkynningu á Írönskum ríkismiðlum rétt í þessu. Fregnir höfðu borist af því á undandörnum dögum að Mojtaba myndi taka við af föður sínum en Ísraelar hafa lýst því yfir að þeir muni eltast við hvern sem verður lýstur arftaki Khamenei. Fréttin verður uppfærð. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Innlent Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Innlent Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Innlent Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Erlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Erlent Fleiri fréttir Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Sjá meira