Umfangsmikill eldur kviknaði í fornfrægri fjögurra hæða byggingu við hlið mikilvægustu lestarstöðvarinnar í Glasgow í Skotlandi í gærkvöldi. Þar logaði lengi mikið eldhaf stjórnlaust og er byggingin að miklum hluta hrunin. Ekki er vitað til þess að nokkurn hafi sakað.
Eldurinn mun hafa kviknað í veipsjoppu við hlið lestarstöðvarinnar og barst fyrsta tilkynningin um eldinn til slökkviliðsins um klukkan 15:45 í gær. Eldurinn er sagður hafa dreift fljótt úr sér um bygginguna, sem hýsti einnig gamalt hótel og önnur fyrirtæki. Húsið var reist árið 1851 og var friðað.
Þegar mest var börðust sextíu slökkviliðsmenn við eldinn, samkvæmt frétt Sky News.
Samkvæmt Glasgow Times var búið að slökkva eldinn í húsinu að mestu klukkan 7:15 í morgun en slökkviliðsmenn voru enn að störfum að slökkva í glæðum.
Í samtali við Glasgow Times segir maður sem fylgdist með eldinum að í upphafi hafi ástandið ekki virst alvarlegt. Smá eldur hafi verið sýnilegur á fyrstu hæð hússins en síðan hafi hann stækkað hratt. Á nokkrum mínútum hafi eldurinn náð í allar hæðir hússins og húsið staðið í ljósum logum.
Eldurinn hefur leitt til umfangsmikilla samgöngutruflana í Glasgow.