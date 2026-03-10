Innlent

Skóla­stjórinn um­deildi snýr ekki aftur

Árni Sæberg skrifar
Víðistaðaskóli er í Hafnarfirði.
Víðistaðaskóli er í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm

Dagný Kristinsdóttir, skólastjóri Víðistaðaskóla í Hafnarfirði, snýr ekki aftur til starfa í skólanum. Hún var send í leyfi í nóvember á meðan ráðist var í úttekt á stjórnunarháttum í skólanum. Úttekt sem kostaði 3,9 milljónir króna.

Frá þessi greinir Ríkisútvarpið og hefur eftir skriflegu svari samskiptastjóra Hafnarfjarðar.

Starfið verður auglýst

Vísir greindi frá því þann 13. nóvember síðastliðinn að Dagný hefði verið send í leyfi og að Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir hefði tekið tímabundið við starfinu.

„Við viljum upplýsa ykkur um að Guðbjörg Norðfjörð Elí[a]sdóttir gegnir starfi skólastjóra fram yfir jól á meðan að Dagný Kristinsdóttir skólastjóri verður í tímabundnu leyfi. Guðbjörg þekkir vel til skólastarfs úr Hraunvallaskóla og mun tryggja að öll mál gangi hnökralaust fyrir sig á meðan á afleysingu stendur. Við bjóðum hana velkomna til starfa,“ sagði í tölvubréfi sem aðstoðarskólastjóri Víðistaðaskóla sendi foreldrum barna við skólann á sínum tíma.

Í frétt Ríkisútvarpsins segir að Dagný muni hverfa til annarra starfa fyrir Hafnarfjarðarbæ en samkvæmt samskiptastjóra bæjarins sé ekki tímabært að greina frá því hver þau störf verða. Þá verði starf skólastjóra Víðistaðaskóla auglýst en áðurnefnd Guðbjörg er skólastjóri annars skóla í bænum, sem hefur þó ekki enn verið reistur.

Ekki í fyrsta skipti

Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis í nóvember sagði samskiptastjórinn að ólík sýn væri á milli starfsfólks skólans og stjórnanda á stjórnunarhætti.

„Unnið er af yfirvegun í málinu til að tryggja að skólastarfið sé eins og best verður á kosið.“

Segja má að ólík sýn hafi einnig verið á milli starfsfólks Hvassaleitisskóla og Dagnýjar varðandi stjórnunarhætti hennar árið 2022. Vísir greindi frá því í nóvember það ár að af 47 starfsmönnum skólans hefðu 22 ritað undir vantraustsyfirlýsingu á hendur skólastjóranum. Þá hefðu þrír fyrrverandi starfsmenn einnig ritað undir.

„Afstaða starfsfólks er skýr: Við viljum að skólastjórinn stígi til hliðar,“ sagði í yfirlýsingunni sem hópurinn sendi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.

Hópnum varð að ósk sinni um mánuði síðar þegar Reykjavíkurborg félst á ósk Dagnýjar um að hún léti af störfum.

Skóla- og menntamál Grunnskólar Hafnarfjörður Mannauðsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið