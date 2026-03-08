Enginn hefur enn verið handtekinn vegna sprengingar við sendiráð Bandaríkjanna í Osló í nótt. Lögregla segir sprenginguna hafa verið ætlaða sendiráðinu og að það sé til skoðunar hvort að um hryðjuverk sé að ræða, og hvort tengsl séu við stríð Bandaríkjanna og Ísraela í Íran. Norskir ráðherrar hafa verið í sambandi við sendiherrann en sendiráðið hefur ekkert gefið út um sprenginguna.
„Sprengingin var líklega af völdum einhvers konar sprengibúnaðar,“ sagði Frode Larse, yfirmaður sameiginlegrar rannsóknar- og leyniþjónustudeildar, við NRK að loknum blaðamannafundi klukkan 11 og að lögreglan telji að árásin hafi beinst að sendiráðinu. Hann segir eina tilgátu lögreglu að um hryðjuverk sé að ræða.
„Ein af tilgátunum er að þetta sé hryðjuverk, en við erum ekki alveg fastheldin á það. Við verðum að vera opin fyrir því að það geti verið aðrar ástæður fyrir því sem gerðist,“ sagði hann í samtali við blaðamann NRK.
Á blaðamannafundinum sagði hann ekki hægt að líta fram hjá öryggisástandi í heiminum.
„Það er eðlilegt að líta á sprenginguna við sendiráðið í samhengi við öryggisástandið,“ sagði Larsen.
Á blaðamannafundi lögreglunnar klukkan 11, 12 að staðartíma, kom fram að enginn væri grunaður að svo stöddu en að leitað væri að einum eða fleiri gerendum. Sprengingin varð klukkan eitt í nótt fyrir utan sendiráðið.
Frode sagði sprenginguna líklega hafa orðið af völdum „einhvers konar sprengibúnaðar“.
„Þetta er alvarlegt atvik,“ segir Grete Lien Metlid, yfirmaður sameiginlegrar aðgerðadeildar. Hún segir að þau séu með sýnilega viðveru við bandaríska sendiráðið. Samkvæmt umfjöllun norska miðilsins VG vinnur norska lögreglan að málinu í samvinnu við sendiráðið.
Samkvæmt frétti VG er búið að rannsaka vettvanginn með aðstoð hunda og dróna auk þess sem leit hefur farið fram með þyrlum. Fram kom í fréttum um atvikið í morgun að öryggislögregla hefði kallað út aukamannskap vegna atviksins og að sprengjusveit lögreglunnar hafi verið við vinnu í nótt og í morgun. Svæðið var girt af í um 700 metra radíus og er, samkvæmt VG, þungvopnuð lögregla á svæðinu.
Lögreglan hefur engan handtekið á sunnudagsmorgun en telur samt sem áður enga hættu steðja að almenningi.
Astri Aas-Hansen dómsmálaráðherra Noregs sagði atvikið alvarlegt í samtali við fjölmiðla og þá hefur einnig komið fram að Aas-Hansen og utanríkisráðherrann Espen Barth Eide hafi verið í sambandi við Eric Meyer, staðgengil sendiherra, í bandaríska sendiráðinu á sunnudag.
„Öryggi erlendra sendiskrifstofa er okkur mjög mikilvægt og málið er nú í rannsókn hjá lögreglunni og PST,“ sagði Eide í yfirlýsingu til VG en fjölmiðillinn segir að sendiráðið hafi vísað öllum spurningum þeirra til bandaríska utanríkisráðuneytisins.
Michael Dellemyr, sem stýrir rannsókninni, segir lögreglu telja sig vita hvað hafi ollið sprengingunni en að það verði ekki gefið upp að svo stöddu.
„Við höfum hugmynd um hvað olli því en við viljum ekki fara út með það núna,“ er haft eftir Dellemyr í frétt VG. Þar kemur einnig fram að framkvæmd hafi verið leit í um sjö kílómetra radíus við sendiráðið.