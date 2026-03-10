Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst

Landsréttur hefur staðfest úrskurð héraðsdóms um að móðirin í Edition-málinu svokallaða skuli sæta farbanni til 30. mars næstkomandi. Málið er enn ekki komið aftur á borð Héraðssaksóknara eftir að embættið sendi það aftur til lögreglur til frekari rannsóknar. Í úrskurði héraðsdóms eru skýrslutökur konunnar hjá lögreglu raktar en í þeim er meðal annars haft eftir konunni að dóttir hennar hefði viljað deyja með foreldrum sínum.
Konan sat í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp þann 14. júní í fyrra til og með 4. september en hefur síðan þá sætt farbanni. Þann 4. febrúar staðfesti Landsréttur að hún skyldi sæta farbanni til 30. október næstkomandi.
Greint var frá því þann 24. febrúar að Héraðssaksóknari hefði sent Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu málið til frekari rannsóknar.
Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, sagði þá í samtali við Vísi að ganga þyrfti frá nokkrum lausum endum í málinu. Nú segist hann búast við því að fá málið aftur inn á borð til sín mjög fljótlega.
Í fyrri úrskurði héraðsdóms var aðkomu á vettvangi málsins lýst. Í honum sagði meðal annars að þann 14. júní hefði lögreglu borist tilkynning frá starfsfólki Edition-hótelsins sem óskaði eftir aðstoð vegna þess að kona hefði fallið í sturtu á herbergi hótelsins.
Vert er að taka fram að í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólk
i með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar 1700,
Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og síma
Pieta-samtakanna, 552-2218, sem er opinn allan sólarhringinn.
Síðar hefðu borist upplýsingar um að konan væri með stungusár á bringu eftir hníf auk þess að vera vopnuð hnífi. Meðvitundarlaus maður lægi á gólfinu í hótelherberginu og búið væri að breiða yfir hann lak.
Þegar lögreglumenn komu á vettvang hefði kona setið á gólfinu, með sjáanlegt sár á bringunni, og sagt við lögreglu að hún hefði drepið tvær manneskjur.
Á leið af vettvangi og á bráðamóttöku hefði konan tjáð lögreglu að líkin væru af eiginmanni hennar og dóttur. Þá sagði hún við hjúkrunarfræðing, þannig að lögreglumaður heyrði til, að eiginmaður hennar væri dauðvona og hún hefði ekki viljað að dóttir þeirra, sem var á þrítugsaldri, yrði ein eftir lifandi.
Þá sagðist hún hafa ætlað að svipta sig lífi með því að stinga sig í hjartað.
Í nýja úrskurðinum segir að tekin hafi verið skýrsla af konunni strax 14. júní. Þá hafi hún greint frá því að hún, eiginmaður hennar og dóttir hefðu ákveðið að fremja sjálfsvíg saman.
Dóttirin hefði verið fyrst og það tekið langan tíma en konan hafi ekki viljað tjá sig nánar um það.
„Kvað varnaraðili þó að hún sjálf væri skrímsli. Því næst hafi eiginmaður varnaraðila stungið varnaraðila en hann hafi átt að stinga hana í hjartað en ekki hitt. Þá hafi eiginmaðurinn ætlað að stinga sjálfan sig en af ónefndum ástæðum hafi hann beðið varnaraðila um að stinga sig, sem hún hafi gert.“
Þann 18. júní önnur skýrsla verið tekin af konunni. Hún hafi greint frá því að þau fjölskyldan hefðu tekið ákvörðun um að deyja saman og því farið til Íslands, sem hefði átt að vera þeirra síðasta samvera saman.
Eiginmaður hennar hefði glímt við erfið veikindi, auk þess sem erfið fjárhagsleg erfðamál hefðu tekið mjög á fjölskylduna.
„Hún greindi frá því að þau hjónin hafi gefið dóttur þeirra fullt frelsi til að ákveða sín eigin örlög og hún hafi verið ákveðin um að deyja með foreldrum sínum.“
Þann 13. eða 14. júní hefði eiginmaður hennar tekið ákvörðun um að stundin væri nú runnin upp, þar sem þau myndu deyja saman og hún ásamt dóttur þeirra tekið undir það.
„Kvað hún dóttur þeirra hafa beðið um að fara fyrst og hafi eiginmaður hennar því stungið hana með hnífi þar sem hún lá í rúminu í herberginu. Í kjölfarið hafi eiginmaður hennar stungið varnaraðila með hnífi í brjóstkassann og þau legið hlið við hlið í rúminu. Varnaraðili kvaðst hafa verið meðvitundarlítil og sofnað, en síðan hafi hún vaknað og þá breytt laki yfir líkin og reynt að þrífa þau.“
Um morguninn hefði hún síðan hringt í móttöku hótelsins og látið vita af ástandinu. Aðspurð hafi hún neitað að hafa stungið þau með hnífi í umrætt sinn. Hún hafi hins vegar sagst þrá að deyja með þeim. Þá hafi hún greint frá því að eiginmaður hennar hefði komið með hnífana með sér og það hefði verið hann sem hefði ákveðið stað og stund fyrir verknaðinn.
„Framburður hennar á vettvangi var borin undir hana og kvaðst hún hafa verið í uppnámi þá og því hafi hún sagst hafa stungið eiginmann sinn og dóttur.“
Loks segir að skýrsla hafi verið tekin af konunni þann 2. júlí. Þá hafi hún greint frá því að umrædda nótt hefði hún rankað við sér í rúminu og þá hefði eiginmaður hennar verið að fá hana til að taka utan um rafmagnskapal með honum til að fá rafstuð og deyja þannig saman. Einnig hefði hún reynt að svipta sig lífi um morguninn með því að kveikja á hárblásara í sturtunni.
Að öðru leyti hafi hún engu við fyrri framburð haft að bæta.