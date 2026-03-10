Yfirvöld á Norður-Írlandi hafa borið kennsl á fjölmörg hugsanleg fórnarlömb fyrrverandi lögreglumanns sem er sakaður um nauðgun og önnur kynferðisbrot.
Lögreglumaðurinn var handtekinn í desember 2025 og er grunaður um að hafa framið meira en tíu brot, þar á meðal nauðgun, á meðan hann starfaði í lögreglunni á árunum 2000 til 2009.
„Við höfum borið kennsl á fjölmörg hugsanleg fórnarlömb, ásamt umtalsverðum fjölda vitna,“ er haft eftir Hugh Hume, framkvæmdastjóra umboðsmanns lögreglunnar í frétta á vef Guardian, í yfirlýsingu. „Við höfum einnig lagt hald á mikið magn gagna, þar á meðal verulegt magn stafrænna gagna, við húsleit.“
Þar kemur einnig fram að mati Hume geti umfang rannsóknarinnar þýtt að önnur mál verði fyrir áhrifum.
„Þar sem áhrif á fórnarlömb, umfang og flækjustig rannsóknarinnar hafa komið í ljós vinnum við nú að því að tryggja að þessi rannsókn fari fram eins fljótt og auðið er. Við erum því að verja öllum tiltækum úrræðum til að tryggja að hún fókusi á fórnarlömbin, að hún verði skilvirk og árangursrík. Úrræði okkar eru takmörkuð og þetta þýðir að afgreiðslutími annarra mála okkar gæti orðið fyrir áhrifum.“
Þar segir Hume einnig að fréttir af rannsókninni geti verið íþyngjandi fyrir aðra sem geta haft sömu reynslu. Hann ítrekar að þolandi beri ekki ábyrgð og hvetur möguleg fórnarlömb til að hafa samband við lögregluna.
„Við viljum fullvissa fórnarlömb um að þetta sé ekki þeim að kenna og ef þau kjósa að hafa samband við okkur munum við hlusta, við munum rannsaka og við munum gera það óháð lögreglunni.“
Þingmenn á írska þinginu hafa tjáð sig um málið samkvæmt frétt Guardian og tekið undir ákvörðun um að forgangsraða rannsókninni.
Doug Beattie, þingmaður Sambandsflokks Ulster, sagði að hugsanleg fórnarlömb yrðu að fá viðeigandi stuðning og upplýsingar. „Þau fórnarlömb og vitni sem kunna ekki að hafa gefið sig fram enn þá verða að fá fullvissu um að þetta sé ekki þeirra sök og fá traust á rannsókn umboðsmannsins.“
Hann sagði skiljanlegt að forgangsraða rannsókninni þótt það geti haft áhrif á önnur mál. Annar þingmaður, Colin McCrath, kallaði eftir auknu fjármagni fyrir umboðsmann lögreglunnar.