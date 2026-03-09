Erlent

Skutu niður eld­flaugar í land­helgi Tyrk­lands

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Íranir sönuðust saman í Teheran og fögnuðu nýjum leiðtoga í dag.
Stjórnvöld í Tyrklandi, Katar, Barein, Sádi Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum segjast hafa skotið niður íranskar eldflaugar í landhelgi þeirra í dag. Á sama tíma hafa Ísraelar og Bandaríkjamenn haldið linnulausum árásum á Íran áfram. 

Fréttavakt Guardian hefur eftir varnarmálaráðuneyti Tyrklands að varnarkerfi á vegum Nató hafi skotið niður íranska eldflaug í dag, í annað skiptið í landhelginni á fimm dögum. Samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna var fjöldi íranskra eldflauga og dróna skotinn niður í dag. Af átján drónum lenti einn þeirra á landsvæði ríkisins. Tveir eru sagðir hafa særst í aðgerðunum.

Á sama tíma hafa herflugvélar Ísraela og Bandaríkjamanna gert árásir á fjölda skotmarka í Íran. Þá hefur Ísraelsher gert árásir á skotmörk tengd Hezbollah-samtökunum í Líbanon í dag. Samkvæmt upplýsingum frá Unicef hafa 486 látist í Líbanon frá upphafi átakanna fyrir tíu dögum. Ekki liggur ljóst fyrir hve margir Íranir eru fallnir í árásunum en tala látinna er talin hærri en þúsund. 

Mojtaba Khamenei, sonur Ali Khamenei, var útnefndur æðstiklerkur Írans í gærkvöldi. Íranir söfnuðust saman víða um landið í dag til stuðnings nýja æðstaklerknum. Á samkomunni mátti heyra slagorð um dauða Ameríku og Ísraels í takt við lofsöngva á guði. 

Tíu dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu að gera árásir á Íran en samdægurs bárust fréttir af því að Ayatollah Ali Khamenei hefði fallið í árásunum. Fjallað var um það í morgun að verð á hráolíu hefði snarhækkað og hefur ekki verið hærra í tíu ár.

Times of Israel hafði eftir Donald Trump Bandaríkjaforseta í morgun að stríðið við Íran aðeins muni enda með sameiginlegri ákvörðun hans og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, um að láta af árásum á landið. Hann gaf miðlinum engar vísbendingar um framtíðaráform ríkjanna vegna Írans. 

