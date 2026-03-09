Skutu niður eldflaugar í landhelgi Tyrklands Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 9. mars 2026 18:55 Íranir sönuðust saman í Teheran og fögnuðu nýjum leiðtoga í dag. AP Stjórnvöld í Tyrklandi, Katar, Barein, Sádi Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum segjast hafa skotið niður íranskar eldflaugar í landhelgi þeirra í dag. Á sama tíma hafa Ísraelar og Bandaríkjamenn haldið linnulausum árásum á Íran áfram. Fréttavakt Guardian hefur eftir varnarmálaráðuneyti Tyrklands að varnarkerfi á vegum Nató hafi skotið niður íranska eldflaug í dag, í annað skiptið í landhelginni á fimm dögum. Samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna var fjöldi íranskra eldflauga og dróna skotinn niður í dag. Af átján drónum lenti einn þeirra á landsvæði ríkisins. Tveir eru sagðir hafa særst í aðgerðunum. Á sama tíma hafa herflugvélar Ísraela og Bandaríkjamanna gert árásir á fjölda skotmarka í Íran. Þá hefur Ísraelsher gert árásir á skotmörk tengd Hezbollah-samtökunum í Líbanon í dag. Samkvæmt upplýsingum frá Unicef hafa 486 látist í Líbanon frá upphafi átakanna fyrir tíu dögum. Ekki liggur ljóst fyrir hve margir Íranir eru fallnir í árásunum en tala látinna er talin hærri en þúsund. Mojtaba Khamenei, sonur Ali Khamenei, var útnefndur æðstiklerkur Írans í gærkvöldi. Íranir söfnuðust saman víða um landið í dag til stuðnings nýja æðstaklerknum. Á samkomunni mátti heyra slagorð um dauða Ameríku og Ísraels í takt við lofsöngva á guði. Tíu dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu að gera árásir á Íran en samdægurs bárust fréttir af því að Ayatollah Ali Khamenei hefði fallið í árásunum. Fjallað var um það í morgun að verð á hráolíu hefði snarhækkað og hefur ekki verið hærra í tíu ár. Times of Israel hafði eftir Donald Trump Bandaríkjaforseta í morgun að stríðið við Íran aðeins muni enda með sameiginlegri ákvörðun hans og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, um að láta af árásum á landið. Hann gaf miðlinum engar vísbendingar um framtíðaráform ríkjanna vegna Írans. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin Ísrael Tyrkland Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Innlent Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Innlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Innlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Innlent Fleiri fréttir Skutu niður eldflaugar í landhelgi Tyrklands Rannsaka heimagerða sprengju sem hryðjuverk Felldu sex í árás á enn einn bátinn Eldhaf í Glasgow Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Sjá meira