„Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“

Donald Trump er duglegur að tjá sig á Truth Social.
Donald Trump skrifaði færslu á samfélagsmiðil sinn Truth Social þar sem hann segir að ráðist verði harkalega gegn Íran í dag vegna slæmrar hegðunar Írana. Landið sé ekki lengur eineltisseggur Mið-Austurlanda heldur ræfill svæðisins.

Trump hafði áður skrifað færslu í gær þar sem hann útilokaði samkomulag við klerkastjórnina í Írak. Fregnir hafa borist af því í dag að nýr æðsti leiðtogi gæti verið valinn strax á morgun en hann hefur lokaákvarðanarétt í öllum stórum ákvörðunum ríkisins. 

Trump sagði fyrr í dag hann myndi sjálfur vilja vera með í ráðum þegar nýr leiðtogi yrði valinn en slíkt virðast Íranir ætla láta sem vind um eyru þjóta.

Segir Bandaríkjamenn vera að berja Írani til helvítis

Skrif Trump eru viðbrögð við orðum Masoud Pezeshkian Íransforseta í morgun þar sem hann sagði uppgjöf Írans ekki koma til greina um leið og hann baðst afsökunar á árásum Írana á nágrannaríkin síðustu daga.

Trump segir að verið sé að „berja Íran til helvítis“ og segir að afsökunarbeiðni Pezeshkian sé aðeins tilkomin vegna linnulausra árása Ísraela og Bandaríkjamanna. Þetta sé í fyrsta skipti sem Íranir tapi baráttu gegn nágrannaríkjunum.

„Íran er ekki lengur eineltisseggur Mið-Austurlanda, þess í stað eru þeir ræflar svæðisins og verða í áratugi hér eftir þangað til þeir gefast upp eða það sem er líklegra, hrynja til grunna,“ skrifaði Trump meðal annars.

Tekur á móti föllnum

Þá sagði Trump við fjölmiðla í morgun að Bandaríkjamenn væru að standa sig afar vel í Íran og hefðu tekið út 42 herskip Írana á þremur dögum. 

Þá væri hann á leið til Delaware til að taka á móti líkum fallna hermanna og sagði jafnframt að Bandaríkjamenn myndu halda tölu fallinna í algjöru lágmarki. Trump sagðist munu heilsa upp á fjölskyldur þeirra sem hafa fallið og væru að koma heim á annan hátt en búist var við.

„Þeir eru hetjur í okkar landi og við munum sjá til þess að svo verði áfram. Þegar stríð er annars vegar þá er þetta alltaf svona,“ bætti Trump við og vísaði þá til fallinna hermanna.

