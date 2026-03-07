„Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Smári Jökull Jónsson skrifar 7. mars 2026 18:11 Donald Trump er duglegur að tjá sig á Truth Social. Vísir/Getty Donald Trump skrifaði færslu á samfélagsmiðil sinn Truth Social þar sem hann segir að ráðist verði harkalega gegn Íran í dag vegna slæmrar hegðunar Írana. Landið sé ekki lengur eineltisseggur Mið-Austurlanda heldur ræfill svæðisins. Trump hafði áður skrifað færslu í gær þar sem hann útilokaði samkomulag við klerkastjórnina í Írak. Fregnir hafa borist af því í dag að nýr æðsti leiðtogi gæti verið valinn strax á morgun en hann hefur lokaákvarðanarétt í öllum stórum ákvörðunum ríkisins. Trump sagði fyrr í dag hann myndi sjálfur vilja vera með í ráðum þegar nýr leiðtogi yrði valinn en slíkt virðast Íranir ætla láta sem vind um eyru þjóta. Segir Bandaríkjamenn vera að berja Írani til helvítis Skrif Trump eru viðbrögð við orðum Masoud Pezeshkian Íransforseta í morgun þar sem hann sagði uppgjöf Írans ekki koma til greina um leið og hann baðst afsökunar á árásum Írana á nágrannaríkin síðustu daga. Trump segir að verið sé að „berja Íran til helvítis“ og segir að afsökunarbeiðni Pezeshkian sé aðeins tilkomin vegna linnulausra árása Ísraela og Bandaríkjamanna. Þetta sé í fyrsta skipti sem Íranir tapi baráttu gegn nágrannaríkjunum. „Íran er ekki lengur eineltisseggur Mið-Austurlanda, þess í stað eru þeir ræflar svæðisins og verða í áratugi hér eftir þangað til þeir gefast upp eða það sem er líklegra, hrynja til grunna,“ skrifaði Trump meðal annars. Tekur á móti föllnum Þá sagði Trump við fjölmiðla í morgun að Bandaríkjamenn væru að standa sig afar vel í Íran og hefðu tekið út 42 herskip Írana á þremur dögum. Þá væri hann á leið til Delaware til að taka á móti líkum fallna hermanna og sagði jafnframt að Bandaríkjamenn myndu halda tölu fallinna í algjöru lágmarki. Trump sagðist munu heilsa upp á fjölskyldur þeirra sem hafa fallið og væru að koma heim á annan hátt en búist var við. „Þeir eru hetjur í okkar landi og við munum sjá til þess að svo verði áfram. Þegar stríð er annars vegar þá er þetta alltaf svona,“ bætti Trump við og vísaði þá til fallinna hermanna. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Eldingu laust niður á höfuðborgarsvæðinu Veður Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Innlent Soham-morðinginn látinn Erlent Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Innlent „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Innlent Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Innlent Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Innlent Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Innlent Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Innlent Fleiri fréttir Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Sjá meira