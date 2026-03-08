Erlent

Sprenging við banda­ríska sendi­ráðið í Osló

Lovísa Arnardóttir skrifar
Töluverður viðbúnaður er við sendiráðið.
Sprenging varð við bandaríska sendiráðið í Osló um klukkan eitt í nótt. Samkvæmt norska miðlinum NRK sakaði engan í sprengingunni. Lögreglan leitar eins eða fleiri gerenda með drónum, hundum og í þyrlu. Lögregla segir ekki frekari hættu á svæðinu.

Samkvæmt frétt NRK barst lögreglunni í Osló tilkynning í nótt um hvell við bandaríska sendiráðið. Síðar var staðfest að sprenging hefði orðið við inngang fyrir almenning. Myndir af vef NRK af vettvangi sýna brotið gler víða og nokkra eyðileggingu sendiráðsins.

Norska öryggislögreglan, PST, hefur verið upplýst um atvikið samkvæmt frétt NRK og aukamannskapur kallaður út. Martin Bernsen, samskiptaráðgjafi PST, segir við NRK að engin breyting sé á hættustigi og segir þegar í gildi miðlungs hættustig vegna hryðjuverka í Noregi.

„Við erum þegar á miðlungsstigi, sem er aukið hættustig,“ segir Berndsen en vildi ekki tjá sig um það hvort norska lögreglan væri í samskiptum við bandarísk yfirvöld.

„Í bili fylgjumst við með því sem gerist í rannsókninni og auðvitað erum við einnig með okkar eigin rannsóknir í gangi en ég get ekki tjáð mig frekar um það,“ er haft eftir honum á vef NRK.

Sendiráðið opnaði 2017 í þessari byggingu. Vísir/EPA

„Þetta er óásættanlegt atvik sem er tekið mjög alvarlega,“ segir Astri Aas-Hansen, dómsmálaráðherra, í yfirlýsingu og að sprengingin sé tekin mjög alvarlega.

Haft er eftir nágranna sendiráðsins í frétt VG að sprengingin hafi verið mjög öflug og að þau hafi vaknað við hana.

Rannsókn í forgangi

Fram kemur í frétt NRK að lögreglan hafi greint frá því í tilkynningu í nótt að slík atvik væru tekin mjög alvarlega og að töluverður mannafli væri að rannsaka málið. Rannsóknin væri í forgangi. Auk þess óskaði lögreglan eftir ábendingum frá fólki sem hefði upplýsingar eða hefur séð eitthvað í kringum Makrellbekken á milli miðnættis og klukkan 2 aðfaranótt sunnudags.

Samkvæmt frétt NRK hefur bandaríska sendiráðið ekki svarað þeim eða gefið neitt út um sprenginguna.

