Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. mars 2026 21:45 Vagninn er rústir einar. AP Að minnsta kosti sex eru látnir eftir að eldur kviknaði í strætisvagni í bænum Kerzers í Sviss. Mögulegt er að kveikt hafi verið í vagninum af ásettu ráði. Á myndskeiðum má sjá töluverðan eld og mikinn reyk. Lögreglan telur að mögulega hafi verið um íkveikju að ræða samkvæmt staðarmiðilinum Blick. „Við erum með upplýsingar um að einstaklingur hafi verið ábyrgur fyrir eldsvoðanum," sagði talskona lögreglunnar í Freiburg. Á blaðamannafundinum var lögreglan spurð hvort að að farþegi hafi hellt yfir sig bensíni og kveikt í sér sjálfum um borð en vildi fulltrúi lögreglunnar ekki staðfesta það. Hins vegar kom fram að hugsanlega hefði atvikið átt sér stað með þessum hætti eða á svipaðan máta. Þau hefðu fengið ábendingu um að einn farþeganna hefði hellt á sig bensíni en ekki væri hægt að staðfesta upplýsingarnar. „Við getum ekki tjáð okkur um það á þessu stigi rannsóknarinnar," sagði talskonan. Þá gat lögreglan ekki veita upplýsingar um hinn grunaða, hvort hann væri á lífi eða slasaður.