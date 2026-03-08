Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei Lovísa Arnardóttir skrifar 8. mars 2026 08:23 Mojtaba Khamenei, sonur Ayatollah Ali Khamenei, er talinn líklegur arftaki. Vísir/AP Donald Trump forseti Bandaríkjanna útilokar ekki að senda bandaríska hermenn til Mið-Austurlanda en segist hafa nánast gjöreytt írönsku stjórninni. Á sama tíma er greint frá því á Guardian að nokkuð víðtæk samstaða hafi náðst um eftirmann æðsta leiðtoga Írans, Ayatollah Ali Khamenei. Það sagði Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, meðlimur sérfræðingaráðsins, í dag, að sögn fréttastofunnar Mehr. Khamenei var við völd í um fjóra áratugi og liggur ekki fyrir hver muni taka við. Einhverjir hafa nefnt son hans, Mojtaba Khamenei, aðrir barnabarn hans, Hassan Khameini, og aðrir klerkana Alireza Arafi, Mohammad Mehdi Mirbagheri eða Hashem Hosseini Bushehri. Í erlendum miðlum er sonur hans, Mojtaba, talinn líklegastur. Ísraelar hafa lýst því yfir að þeir muni eltast við hvern sem verður lýstur arftaki Khamenei. „Sérfræðingaráð Írans, sem hefur ekki komið saman í áratugi, mun brátt koma saman í borginni Qom. Við viljum segja ykkur að hönd Ísraelsríkis mun halda áfram að elta uppi hvern eftirmann og hvern þann sem leitast við að skipa eftirmann. Við vörum alla þá sem hyggjast taka þátt í fundi um val á eftirmanni að við munum ekki hika við að beina spjótum okkar að ykkur líka. Þetta er viðvörun,“ sagði í færslu á farsi-mælandi reikningi ísraelska hersins á samfélagsmiðlinum X í morgun. Fjallað er um málið á vef Guardian. Þar segir að Mirbaqeri hafi sagt að enn ætti eftir að leysa þyrfti úr „nokkrum hindrunum“ varðandi ferlið. Að sögn íranskra miðla átti ráðið eftir að komast að samkomulagi um það hvort það þyrfti að staðfesta þessa ákvörðun á formlegum fundi eða ekki. Geta háð stríð í sex mánuði Í frétt Guardian segir einnig að greint hafi verið frá því í yfirlýsingu á hálfopinberu fréttastofunni Fars að Íran gæti háð stríð af þessari stærð og umfangi í „að minnsta kosti“ sex mánuði í viðbót. Það hafi embættismaður í Byltingarverðinum fullyrt. Árásir Ísraela og Bandaríkjamanna á Íran héldu áfram í nótt. Tala látinna heldur áfram að hækka. Að minnsta kosti 1.230 manns hafa látið lífið í Íran, meira en 300 í Líbanon og um tylft í Ísrael hafa látið lífið, að sögn yfirvalda í þessum löndum. Ísraelski herinn greindi frá því snemma í morgun að hann hefði gert árás á fjölda orrustuþotna sem Íran keypti af Bandaríkjunum. F-14 þotuflotinn sem staðsettur var á Isfahan-flugvelli, suður af Teheran, hafi verið ein af meginstoðum íranska flughersins og hafi verið notaður til að verja lofthelgi landsins. Í tilkynningu IDF kom ekki fram hvort þoturnar hefðu verið eyðilagðar. Þá hefur einnig verið greint frá því að ráðist hafi verið að fimm olíustöðvum í Teheran. Reykur og eldur rís í Teheran eftir loftárásir Bandaríkjamanna og Ísraela. Vísir/EPA Skotið að Íran og Líbanon „Í nótt var gerð árás á fjórar olíubirgðastöðvar og flutningamiðstöð fyrir olíuafurðir í Teheran og Alborz,“ er haft eftir Keramat Veyskarami, forstjóra íranska ríkisdreifingarfyrirtækisins fyrir olíuafurðir, við ríkissjónvarpið í frétt Guardian. Hann bætti við að stöðvarnar fimm „hefðu skemmst“ en „náðst hefði stjórn á eldinum“. Þá var einnig áfram skotið að Líbanon og létust í það minnsta fjórir eftir að Ísraelar skutu á Ramada-hótelbyggingunni í miðborg Beirút, að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanons. Tíu særðust. Ísrael sagði útsendara Íranska byltingarvarðarins hafa verið á hótelinu. Masoud Pezeshkian forseti Írans bað nágrannalönd sín afsökunar í yfirlýsingu í gær á árásunum og sagði þær mistök. Hann sagði að nú yrði ekki ráðist að neinum nema þau réðust að Íran fyrst. Stríð sem hefði aldrei átt að eiga sér stað Á blaðamannafundi í gær sagði svo Wang Yi utanríkisráðherra Kína að stríðið hefði aldrei átt að eiga sér stað. Hann kallaði eftir því á blaðamannfundi í Peking í gær að hernaðaraðgerðum yrði hætt. Wang sagði stjórnarskipti, sem er yfirlýst markmið Bandaríkjaforseta á meðan Bandaríkin og Ísrael halda áfram árásum á Íran, ekki munu njóta almenns stuðnings. „Sterkur hnefi þýðir ekki sterk rök. Heimurinn getur ekki snúið aftur til lögmáls frumskógarins,“ sagði Wang á blaðamannafundinum. Wang Yi utanríkisráðherra Kína. Vísir/EPA Í frétt Guardian segir að Wang hafi forðast á fundinum að gagnrýna Bandaríkin beint en hafi þess í stað lagt áherslu á að Kína væri „skuldbundið anda gagnkvæmrar virðingar“ í samskiptum Bandaríkjanna og Kína. Wang sagði að 2026 væri „stórt ár fyrir samskipti Kína og Bandaríkjanna“ og að báðir aðilar ættu að „koma fram við hvorn annan af einlægni og góðri trú“. Bandaríkin og Kína samþykktu tímabundið vopnahlé í viðskiptastríðinu í október síðastliðnum. Áætlað er að Trump ferðist til Kína á milli 31. mars og 2. apríl. 